مواعيد امتحانات الدور الثانى دور أغسطس ثانوية عامة 2019 .. وجدول امتحانات المكفوفين والقطاع العام ومدارس المتفوقين

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 التي تم إعلانها يوم السبت الماضي، وفتح باب التظلمات لجميع الطلاب اعتمدت اليوم وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني للمكفوفين والقطاع العام للثانوي العام 2019، والتي سوف تقام بجميع المدارس الثانوية في الفترة مابين 17 من شهر أغسطس وحتى يوم 26 من نفس الشهر، وحتى يتمكن الطلاب من تحسين أدائهم الفترة القادمة وإتاحة الفرصة لهم لاستذكار المواد التي لم يدخلوا بها، أو لم يحالفهم الحظ بالنجاح وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة جدول امتحانات الدور الثاني 2019.

موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية العامة 2019:

يبحث العديد من الطلاب خلال الفترة الحالية على تنسيق القبول بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وأيضا معرفة مصاريف الجامعات الخاصة بمصر 2019، وتستعد فئة كبيرة أيضا لإتمام امتحانات الدور الثاني التي سوف تبدأ في منتصف شهر أغسطس القادم من العام الجاري، والتي تستمر لمدة 9 أيام في جميع المدارس الثانوية التي يوجد بها ملاحق لطلاب ثانوية عامة أو امتحانات الدور الثاني 2019.

جدول امتحانات الدور الثاني لثانوية عامة 2019:

نظمت التربية والتعليم والتعليم الفني جدولاً لشهادة إتمام الدراسة الدور الثاني لثانوية عامة 2019 ، لكلاً من المكفوفين والقطاع العام لشعبة العلمي والأدبي، وأيضا لمدارس المتفوقين في العلوم والـ تكنولوجيا Stem لشعبة العلوم والرياضيات، وأما عن جداول الامتحانات فهي كالاتى:

1- جدول امتحانات المكفوفين 2019:

2- جدول امتحانات القطاع العام 2019:

3- جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2019 الدور الثاني:

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