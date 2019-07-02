مواعيد وأماكن اختبارات قدرات القبول بالكليات وماهي الكليات التي بها اختبار قدرات الأوراق المطلوبة لتسجيل اختبار القدرات

يتوجه إليها العديد من طلاب الثانوية العامة من اجل الالتحاق ببعض الكليات التي تتطلب النجاح واجتياز تلك الاختبارات مع حصول الطالب المتقدم لها على الحد الأدنى للقبول بها وهما شرطان ينبغي توافرهما معا حتي يستطيع الطالب الالتحاق بها,ونوضح لكم مواعيد اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب هذا الاختيارات مع توضيح أماكن أداء تلك الاختبارات والأوراق للازمة لها,وأشار مكتب التنسيق، إلى إنه ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب، على أن يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد .

اختبارات قدرات القبول بالكليات لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي بانطلاق أبنائهم الطلاب الراغبين في الالتحاق للكليات التي يشترط دخولها أداء اختبارات القدرات بالتسجل على موقع التنسيق الاختبارات التي يرغب بها العديد من الطلاب ,وخوض اختبارات القدرات والتي تؤهل للالتحاق بالكليات بداية من شهر يوليو الحالي وحتي النصف الأخير من ذات الشهر,يأتي ذلك بعد انتهاء طلاب الثانوية من ماراثون ومشوار الثانوية الذي استمر قرابة الشهر فلقد بدا طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بعد جازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 8 من الشهر الماضي وحتي الثالث من الشهر الجاري .

التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات 2019

ويعتبر التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات هذه ميزة مستحدثة منذ 2017 والتي من خلالها يقوم الطلاب بالولوج إلى موقع التنسيق باستخدام رقمه القومى ورقم الجلوس والتأكد من البيانات الخاصة به ,وبالتالي اختيارات القدارات للكلية التي يرغب في الالتحاق بها ثم تحديد موعد أداء الاختبارات,ثم يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والأماكن والمواعيد لأداء الاختبارات.

مواعيد حجز اختبارات القدرات 2019

مواعيد اختبارات القدرات ,وكيفية التقدم لاختبارات القدرات ,متي ستبدأ اختبارات القدرات الكليات؟ هو الأمر الهام للعديد من طلاب الثانوية العامة ,بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي على بداية التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات للكيات التي يلزمها اختبارات القدرات ,حيث يبدأ مكتب تنسيق بداية من يوم السبت الموافق 6 يوليو وحتى الموافق 20 يوليو بإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للكليات والجامعات التي يشترط فيها النجاح اجتياز اختبارات القدرات بالإضافة لمجموع الطالب الكلي في الثانوية العامة لكل الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات.

ولقد بلغت الرسوم الإدارية والمصاريف لأداء اختبارات القدرات في أي من الكليات العاملة بهذا النظام 400 جنيه المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم وهي رسوم الامتحان لكل اختبار من اختبارات القدرات فى هذه الكليات .

الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات،

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ـ دمياط – بنها – بني سويف).

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا .

كليات التربية الرياضية.

كليات الإعلام “لأول مرة يطبق بها “

التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

الأوراق المطلوبة لتسجيل اختبار القدرات في الكليات

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها،

عدد(1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية

والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هده الاختبارات.