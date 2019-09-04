موضوع تعبير عن حرب اكتوبر بالعناصر والمقدمة والخاتمة للحصول على الدرجة النهائية

نقدم لكم موضوع تعبير عن حرب اكتوبر بالعناصر، كما نحاول عرض أحداث حرب العاشر من رمضان بالتفصيل، إذ تعتبر قصة حرب 6 اكتوبر محلّا للفخر ليس للمصريين فحسب بل لجميع العرب، لأن حرب أكتوبر كانت حربًا عربية دارت رُحاها على أراضٍ مصرية، تمكنت فيها مصر من إلحاق خسائر بالغة للعدو الصهيوني، حيث يبلغ عدد قتلى إسرائيل في حرب 6 أكتوبر من 8 إلى 10 آلاف قتيل، وهي حرب تمكن فيها الجيش المصري من تخطي جميع العقبات، وقد تم التجهيز لها بشكل جيد جعل العدو يفقد توازنه، ومن خلال متابعتكم للسطور القادمة بمكنكم كتابة موضوع تعبير جيد عن حرب 6 اكتوبر 1973، من خلال العناصر التي سنعرضها لكم، كما تجدون بعض الإرشادات الخاصة بكتابة موضوع التعبير.







موضوع تعبير عن حرب اكتوبر

أي موضوع تعبير نرغب في كتابته علينا أولًا أن نضع مقدمة جيدة له، تشرح أسباب الكتابة في ذلك الموضوع وأهميته، وكذلك علينا وضع العناصر التي سنقوم بالبحث حولها وشرحها، وأخيرًا علينا وضع الخاتمة التي تلخص ما خلُصنا إليه أثناء كتابة موضوع التعبير، كما يمكنكم اتباع ارشادات كيفية الحصول على الدرجة النهائية في موضوع التعبير للحصول على أعلى الدجات.







العناصر

مقدمة عن حرب اكتوبر. أسباب حرب اكتوبر. الاستعداد لحرب اكتوبر المجيدة. أحداث معركة حرب اكتوبر. الخاتمة.







مقدمة عن حرب اكتوبر

أعادت لنا حرب اكتوبر قطعة غالية من أرض مصر وهي سيناء، وهي رابع حرب تخوضها مصر ضد إسرائيل، إذ خاض الجيش المصري حرب 1948 ضد إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة، ثم تمكن المصريين من صد هجوم الجيش الإسرائيلي على مصر في حرب العدوان الثلاثي عام 1965، ثم تمكن الجيش اإسرائيلي في حرب الأيام الستة عام 1976 من اغتصاب أرض سيناء، حتى جاءت حرب 1973 التي تمكن فيها الجيش المصري من استعادة سيناء وتفاوضنا بعد ذلك لاستعادة أرض طابا من منطلق القوة وليس الضعف، بعد أن غيّر الجيش المصري معادلة العدو، وانضبطت موازين القوى بما أظهره الجيش المصري من شجاعةٍ وبسالة، وليس غريب عليهم فهم خير أجناد الأرض.







أسباب حرب أكتوبر

منذ أن ضاعت منا سيناء في حرب 1967 لم يذق مصري طعم الفرحة، وشعر الجيش المصري بالخزي والعار، فسارع ولملم جراحه وبدأنا حرب الاستنزاف، وعندما تولى رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد أنور السادات حكم أكد أننا سوف نستعيد سيناء وسوف نخوض الحرب ضد العدو الصهيوني، ووعد في أكثر من مناسبة حتى جاءت لحظة الحسم يوم 6 أكتوبر 1973 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وبدأنا في هدم تحصينات العدو على الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة الأراضي المصرية وإعادتها إلى السيادة.







الاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة

كان توفيق الله ملازمًا لجنودنا البواسل في حرب اكتوبر، حتى تمكنا من تحقيق نصر أكتوبر العظيم، وهذا النصر لم يكن بمحض الصدفة، إذ تم إعداد خطة خداع استراتيجي تمكنّا من خلالها من تحقيق عنصر المفاجأة، وهو أحد أهم عوامل نجاح حرب 6 العاشر من رمضان، إذ قام محمد أنور السادات بإنشاء إذاعة تنطق بالعبرية تدعو إلى السلام، كما تم تسريح حوالي 30.000 جندي بحجة أنهم باتوا عبئًا على الجيش المصري الذي لا ينتوي القتال، كما تم نقل ورش إصاح المعدات الثقيلة إلى الخطوط الأمامية في جبهة الحرب، وذلك حتى لا يتم تفسير نقل المعدات الثقيلة على أنه استعداد للحرب، وقد تم إعداد خطط محكمة لإخلاء المستشفيات ولتوفير مخزون استراتيجي من القمح، واستغرق تنفيذ تلك الخطة عامًا كاملًا، وقد عكفت عليها المخابرات العامة وعددًا من أجهزة الدولة.

أحداث معركة حرب اكتوبر بالتفصيل

في تمام الساعة الثانية ظهرًا قامت قواتنا الجوية بتنفيذ قصف مكثف على بعض الأهداف العسكرية الإسرائيلية، وقد كانالهدف تدمبر أبراج المراقبة والمطارات ومخازن الذخيرة بالإضافة إلى تجمعات الأفراد والدبابات والمدفعية.

بعد مرور خمس دقائق على عبور الطائرات قامت مدفعياتنا بتنفيذ قصف مكثف تمهيدًا لتنفيذ لنقل المشاة وعبور قناة السويس بعد تدمير خط بارليف الحصين وهو عبارة عن ساتر ترابي أنشأه العدو الإسرائيلي كدفاع حصين يصعب اختراقه.

بعد انتهاء المدفعية من قصف النقاط الأمامية على الجبهة، نقلت المدفعية أهدافها إلى العمق، بينما وخلال ساعات قليلة كان قد عبر القناة 2000 ضابط و30000 جندي وكانت الدبابات والمدرعات قد عبرت باستخدام كباري تم تصميمها خصيصًا لتمر عليها المعدات الثقيلة عبر قناة السويس.

وفي الأيام التالية ليوم 6 أكتوبر وقعت الأحداث التالية:

7 أكتوبر إتمام عبور قناة السويس وتوسيع رؤوس الكباري وسد الثغرات 8 أكتوبر نفذت إسرائيل هجومًا مضادًا، ورغم التفوق النوعي من حيث السلاح الذي امتلكته اسرائيل، تمكنت القوات الجوية من صد الهجوم. 11 و12 أكتوبر تم تطوير الهجوم شرقًا بهدف تخفيف الضغط من على الجيش السوري الذي كن يخوض حرب تشرين بالتزامن مع حرب أكتوبر لاستعادة الجولان المحتلة. 15 اكتوبر نفذت إسرائيل هجومًا بعد أن علمت بعدم وجود قوات مصرية كافية غرب القناة فكانت ثغرة الدفرسوار. 16 اكتوبر معركة المزرعة الصينية شرق الدفرسوار، وكانت معركة ضارية تكبد فيها الفريقان خسائر فادحة. 17 اكتوبر حاول الجيش المصري سد ثغرة الدفرسوار إلى أن المحاولة لم تنجح. ليلة 17 و18 اكتوبر عبرت فرقتين إسرائيليتبن في محاولة لمهاجمة مؤخرة الجيش المصري، وقد تصدى الجيش المصري ببسالة لتلك المحاولة، ولم يتمكن العدو من التقدم عن ترعة الإسماعيلية. 22 اكتوبر أصدر مجلس الأمن قرار 338 الذي يقضي بوقف إطلاق النار من الطرفين. 22 و23 و24 اكتوبر دفعن إسرائيل بقوات إضافية وتمكنت من تطويق قناة السويس، إلا أن أهالي السويس تمكنوا من صد العدوان عن محافظة السويس. 24 أكتوبر أعلنت اسرائيل قبولها بوقف إطلاق النار بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 339.

خاتمة عن حرب 6 اكتوبر

كانت حرب 6 أكتوبر درسًا قاسيًا للعدو الصهيوني، كما أنها كانت مثالًا للترابط العربي وما يمكن أن يقوم به في مواجهة أي قوى عظمى أيًا كان حجمها، بعد أن وقفت دول الخليج إلى جانب مصر ومنعت تصدير النفط إلى أمريكا، التي كانت تساعد إسرائيل بإمدادات أسلحة متطورة، كما قدمت دول الجزائر والمغرب العربي الكثير من أجل إنجاح حرب أكتوبر المجيدة، فلتظل حرب 6 أكتوبر لنا فخرًا ودروسًا مستفادة للأجيال القادمة.