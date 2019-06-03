موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية نظام 3 و 5 سنوات الترم الثانى 2019 جميع الشُعب (الزراعى -الصناعى-التجارى -الفندقى)

نتائج الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات في جميع المحافظات، حيث بدأت امتحانات الدبلومات الفنية لجميع الشعب والتخصصات الفنية والفندقية، والتجارية، والزراعية وغيرها من الشعب المختلفة يوم 18 من الشهر الماضي، وقد انتهت الامتحانات النظرية والتحريرية لجميع الشعب على مستوى الجمهورية، والجدير بالذكر أنه من الُمفترض انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية جميع الشعب منذ شهر مايو الماضي، ولكن بسبب صعوبة الجو وسوء الأحوال الجوية فتأخرت امتحانات الدبلومات الفنية في جميع المحافظات.

نتائج امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية 2019:

بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات قرابة 757 ألف طالب وطالبة، في جميع محافظات ومراكز الجمهورية، وقد انتهت تقريباً جميع المحافظات من امتحان طلابها المواد النظرية، ويتبقى فقط محافظات قليلة يؤدي بها الطلاب الامتحانات العملية والاختبارات الشفوية، والتي من المُفترض انتهاء امتحانات جميع الدبلومات الفنية العملية والشفوية في منتصف الشهر الجاري.

موعد إعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية جميع الشُعب الترم الثاني 2019:

من المُفترض إعلان نتائج الدبلومات الفنية خلال نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم، وهذا يتوقف على أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب، حيث تدخل المواد التي أدى بها الطلاب الامتحانات التصحيح ثم رصد درجات الطلاب في كل مادة وتجميع درجات الأسئلة المختلفة، ثم تسليمها إلى الموجه العام عن كل مادة ثم انتظار انتهاء تصحيح باقي المواد وإضافة الدرجات الشفوية والعملية، في بعض شعب الدبلومات الفنية المختلفة مثل الصناعي والزراعي والفندقي وغيرها من الشعب الأخرى، وسوف نتابع معكم في هذه المقالة جميع أخبار نتائج الدبلومات الفنية يومياً.