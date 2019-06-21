موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 “الورقي والتابلت” في كافة المحافظات

موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 ؛ من أهم ما يبحث عنه طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي، وذلك من أجل الحصول على نتيجة اختبارات نهاية السنة الدراسية 2019، وذلك بعدما أدي الطلاب اختبارات الترم الثاني في الفترة الماضية والتي مرت بسلام كامل وبدون أي مشاكل، حسبما كشفت وزارة التربية والتعليم، كما إن الاختبارات لم تشهد أي حالات من التسريبات وجاءت الاختبارات على مستوى الطالب المتوسط.

موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019

وأعلن وزير التربية والتعليم، إنه من المرتقب أن يتم عقد مؤتمر صحفي بداخل ديوان عام الوزارة، في بداية الأسبوع المقبل، من أجل الكشف عن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.

وكشف وزير التعليم أن نتيجة كافة الطلاب، سوف يتم الكشف عنها في وقت واحد سواء كان للذين خاضوا الاختبارات الورقية أو الاختبارات الإلكترونية على التابلت، حيث أدى طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو الجاري.

كما أجريت امتحانات التابلت بشكل إلكتروني لكافة الطلاب والطالبات الذين تحصلوا على التابلت، باستثناء 500 مدرسة بمختلف المحافظات، بسبب عدم اكتمال بنيتها التكنولوجية لخوض اختبارات التابلت، وقد أدى طلابها الاختبارات بشكل ورقي، بالإضافة إلى طلاب المنازل والخدمات، ونزلاء السجون والمستشفيات.