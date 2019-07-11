موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ونتيجة العينة العشوائية 2019

في وقتنا هذا تستعد وزارة التربية والتعليم الى حدث مهم بالنسبة لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة، فتبدأ مراكز الكنترولات في جميع محافظات الجمهورية بإنهاء كافة اعمال التصحيح وذلك تمهيدًا للمراجعة النهائية، ومن ثم استخراج نتيجة الثانوية العامة 2019 والاعلان عن مؤتمر الاوائل ومن ثم الاعلان رسمياً عن نتيحة الثانوية العامة، وذلك بعدما تم اعتماد العينات العشوائية لأوراق امتحانات الثانوية العامة 2019، في جميع المواد الدراسية المختلفة والتي كانت نتائجها مبشرة للغاية، فكانت نسبة النجاح في الإنجليزي تصل الى 90.95 ونسبة النجاح في اللغة العربية تصل الى 96.5%.

وأكد دكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن جميع كنترولات الثانوية العامة ستنتهي من تصحيح كافة اوراق الامتحانات الخاصة بـ نتجية الثانوية العامة 2019 في نهاية الأسبوع الجاري، وبعد ذلك ستأتي مرحلة مراجعة النتيجة ومن ثم مرحلة الاعلان عن أسماء الأوائل قبل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لتكريمهم فيه و إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة.

النسب الخاصة بنجاح العينة العشوائية لـ نتيجة الثانوية العامة 2019

نعلن معكم اليوم عن النسب الخاصة بنجاح العينة العشوائية لنتيجة الثانوية العامة 2019 وأعداد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية، عن طريق الجدول التالي: