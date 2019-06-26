رسمياً موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 (صناعي – زراعي – تجاري) نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية الدور الأول

نتابع معكم كل ما يهمكم حول موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في كافة التخصصات والشعب للعام الدراسي الحالي الدور الأول 2018/2019، حيث يترقب طلاب دبلوم صناعي وزراعي وتجاري وفندقي وتمريض إعلان نتائج الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات بفارغ الصبر علي المواقع الرسمية للاستعلام عن النتائج، ثم يبحثون عن تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة لطلاب الدبلومات بكل الشعب، وقد ترددات العديد من الأنباء التي ذكرت أنه قد اوشكت عمليات التصحيح للأوراق الامتحانية للطلاب بجميع المحافظات علي الانتهاء، وهذا يعني قرب إعلان درجات الطلاب في نتيجة شهادات الدبلومات الفنية الدور الأول، ويتم الاستعلام عن نتائج دبلوم برقم الجلوس والاسم فقط عبر المواقع الرسمية للاستعلام، وهم بوابة التعليم الفنى وأيضا بوابة مركز المعلومات.

يجب الاحتفاظ بالمقالة ومتابعتها من حين لآخر لمعرفة أهم الأخبار حول نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بدأت جميع امتحانات الدبلومات الفنية النظرية عقب انتهاء الامتحانات العملية، وذلك يوم 18 مايو الماضي، وتنتهي مع بداية يونيو الجاري، وقد بدأت الكنترولات ولجان التصحيح في أعمال التصحيح الأوراق الامتحانية فور انتهاء الطلاب من آداء امتحاناتهم، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه فور انتهاء أعمال الكنترولات سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة للتعليم الفني قريبا.

مقالات هامة جدا عليك متابعتها

نتيجة الدبلومات الفنيه برقم الجلوس يتم رسميا الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنيه برقم الجلوس خلال الايام القليلة القادمة وبموعد اقصاه الأول من يوليو، تابعونا للمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة حول نتيجة الدبلومات الفنية لكافة الشعب والتخصصات. نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

موعد إعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية

يتم إعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية صنايع، تجارة، تمريض، زراعة، فنادق نهاية يونيو الحالي، وذلك بموعد اقصاه الاسبوع الاول من يوليو، وسنتابع معكم في هذه المقالة جميع الأخبار الهامة حول النتيجة، يرجي الاحتفاظ بالمقالة حتي يسهل العودة إليها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

الدخول علي رابط الاستعلام المباشر إدخال الشعبة “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض” إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة النقر علي عرض النتيجة

روابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بوابة التعليم الفني

تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول والثاني لجميع الشعب والتخصصات عبر بوابة التعليم الفني للنتائج، وذلك بنظام 3 و5 سنوات، ويتم رفع النتيجة فور اعتمادها.