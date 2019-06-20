موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ( صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) عبر بوابة التعليم الفني

تتابعون موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في جميع التخصصات والشعب للعام الدراسي الحالي الدور الأول، حيث يترقب طلاب دبلوم صناعي وزراعي وتجاري وفندقي وتمريض إعلان نتائج الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات بفارغ الصبر، ثم يبحثون عن تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة لطلاب الدبلومات بكل الشعب، وقد ترددات العديد من الأنباء التي ذكرت أنه قد اوشكت عمليات التصحيح للأوراق الامتحانية للطلاب بجميع المحافظات علي الانتهاء، وهذا يعني قرب نتيجة شهادات الدبلومات الفنية الدور الأول، ويتم الاستعلام عن نتائج دبلوم برقم الجلوس والاسم فقط عبر المواقع الرسمية للاستعلام، وهم بوابة التعليم الفنى وأيضا بوابة مركز المعلومات، وجاري تجهيز كشوف أسماء الناجحين عقب إرسال كشوف نتائج الإمتحانات العملي لجميع الطلاب للجهات المختصة، لتحديد نسبة النجاح، واعتمادها تمهيدا لإعلانها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بدأت جميع امتحانات الدبلومات الفنية النظرية عقب انتهاء الامتحانات العملية، وذلك يوم 18 مايو الماضي، وتنتهي مع بداية يونيو الجاري، وقد بدأت الكنترولات ولجان التصحيح في أعمال التصحيح الأوراق الامتحانية فور انتهاء الطلاب من آداء امتحاناتهم، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه فور انتهاء أعمال الكنترولات سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة للتعليم الفني قريبا.

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موعد إعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية

يتم إعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية صنايع، تجارة، تمريض، زراعة، فنادق نهاية يونيو الحالي، وذلك بموعد اقصاه الاسبوع الاول من يوليو، وسنتابع معكم في هذه المقالة جميع الأخبار الهامة حول النتيجة، يرجي الاحتفاظ بالمقالة حتي يسهل العودة إليها.

روابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بوابة التعليم الفني

تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول والثاني لجميع الشعب والتخصصات عبر بوابة التعليم الفني للنتائج، وذلك بنظام 3 و5 سنوات، ويتم رفع النتيجة فور اعتمادها.