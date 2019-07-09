موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2019 ” علمي وأدبي ” وطريقة الحصول عليها إلكترونيًا

استكمالا لسلسلة مقالات النتائج نقدم لكم اليوم موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2019 والتي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور والطلاب في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، حيث يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوية معرفة موعد اعتماد النتيجة من خلال هذا المقال والذي سوف نستعرض عليكم اخر الأخبار والمستجدات التي توصلت إليها وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2019

بحسب مصادر مقربة من وزارة التربية والتعليم بان موعد إعلان النتيجة سوف تظهر خلال الشهر الحالي والتي ستكون بداية من يوم العشرين لشهر يوليه لعام 2019، سواء للقسم العلمي أو الأدبي، حيث يجد الكثير من الطلبة والطالبات صعوبة في الحصول علي نتيجة الثانوية لذلك يوفر لكم موقع كلمة دوت أورج خدمة اعرف نتيجتك من رقم جلوسك، وذلك عن طريق ترك أرقام جلوسكم بالتعليقات بالإضافة إلى كتابة الاسم بالكامل والشعبة التعليمية، وبمشيئة الله تعالى سوف نقوم بالتواصل مع جميع الطلاب للتواصل معاهم مباشرة لكي يحصلوا على النتيجة مفصلة بها الدرجات في كل مادة والنسبة المئوية وغيرها من التفاصيل.

طريقة الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019

تتلخص خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم المصرية من أجل الحصول على الدرجات بكل سهولة، لذا سنقوم مستقبلا بتوفير هذا الرابط فور الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي، وختاما نرجوا من حضراتكم متابعة موقعنا للتعرف علي الرابط الرسمي الذي يتبع الوزارة فور اعتمادها وذلك من خلال التحديثات المستقبلية لهذا المقال، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق.