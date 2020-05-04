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موعد إعلان نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الابتدائية والاعدادية

بواسطة dina badr
وزير التعليم وزير التعليم

موعد إعلان نتيجة المشروعات البحثية كشفته وزارة التربية والتعليم، كما أعلنت تفاصيل تقييم المشروعات الخاصة بطلاب الثالث الاعدادي، حيث ستقوم لجنة النظام والمراقبة بأعمال التقييم لمشروعات طلاب الثالث الاعدادي، بحيث سيحصل الطالب الذي سيُقبل مشروعه البحثي على 100% من درجات الترم الثاني، يتم إضافتها لدرجات الترم الأول.

موعد إعلان نتيجة المشروعات البحثية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم التالي:

  • الطالب الذي لم يسلم المشروع البحثي ستكون نتيجته صفر.
  • الطالب الذي سيثبت تطابق مشروعه البحثي مع آخر، سيتم تعليق نتيجته.
  • يقوم المعلم بتقدير نتيجة الطالب من المواد التي لا تضاف للمجموع، بناء على آداء الطالب منذ بداية الفصل الدراسي وحتى 15 مارس الماضي.
  • نتيجة صفوف النقل “من الثالث الابتدائي حتى الثاني الاعدادي” سيتم إعلانها في خلال أسبوع من انتهاء موعد تسليم المشروع البحثي.
  • نتيجة الشهادة الاعدادية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء لجنة النظام والمراقبة من أعمال التقدير.

الطالب الذي لم يقدم مشروعه

موعد إعلان نتيجة المشروعات البحثية
موعد إعلان نتيجة المشروعات البحثية

ستعتبر وزارة التربية والتعليم الطالب الذي لم يقدم مشروعه البحثي حاصل على صفر، وباعتبار نتيجة الفصل الدراسي الأول، فإن الطالب سيحضر امتحان الدور الثاني في جميع المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، على الجزء من بداية الترم الثاني وحتى يوم 15 مارس، وستعقد الوزارة إمتحان تكميلي للطلاب الذين تغيبوا من امتحان الترم الأول بعذر قهري.

طلاب الأول والثاني الثانوي

ستقوم الوزارة بالإعلان عن نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الأول والثاني الثانوي ممن لم يقوموا بآداء الامتحانات الإلكترونية خلال أسبوعين بعد انتهاء فترة تسليم المشروعات، وسيقوم مدير التعليم العام في كل مديرية بإعداد التقرير الخاص بكل مرحلة وتقدير ونتائج المشروعات البحثية لكل مدرسة.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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