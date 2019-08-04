موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وبدء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب

أعلن الأستاذ سيد عطا المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات بوزارة التعليم العالي بأنه نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سوف يتم إعلانها يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس كحد اقصي.

وكانت المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات للعام الجامعي المقبل 2019 – 2020 قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم الأحد 4 أغسطس بحد أدني 320 درجة لطلبة الشعبة العلمية علوم ورياضيات بنسبة قدرها 78.05% فأكثر، وبحد أدني 279 درجة للشعبة الأدبية بنسبة قدرها 68.05%.

وعن مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب صرح الأستاذ سيد عطا بأنه تقرر فتح مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية معاً وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وذلك فى نهاية الأسبوع الحالي وستكون على اقصي تقدير يوم الأربعاء أو الخميس وذلك فى حدود النسبة التى حددها المجلس الأعلى للجامعات للتحويلات وهى نسبة 10%.

أما عن المرحلة الثالثة فسوف تبدأ المرحلة الثالثة للطلبة الناجحين من الدور الأول والحاصلين على 50% فأكثر بعد عيد الفطر، وتستكمل عقب أداء طلبة الدور الثاني امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني والتي تبدأ يوم السبت الموافق 18 أغسطس، وكذلك تبدأ مرحلة التنسيق للدبلومات الفنية فى نهاية الأسبوع الجاري أو عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.