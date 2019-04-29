موعد إمتحان أولي ثانوي الجديد الإلكتروني 2019 دور مايو وأهم التعليمات

أحبائي الطلاب يسعدني أن أقدم لكم هذا المقال عن إمتحان الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني، بالنظام الإلكتروني الجديد، وأتمني أن يلقي أعجابكم ونضع بين أيديكم في هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بالإمتحان بنظامة الحديث الذي يطبق هذا العام لأول مرة .

أعلن الدكتو /طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن النظام الجديد لإمتحان الصف الأول الثانوي الإلكتروني، سيكون عن طريق التابلت الذي تم توزيعه علي جميع طلاب الصف الأول الثانوي، وأن إمتحان الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 19 مايو 2019 وينتهي في 30 مايو 2019، وأن الوزارة أتمت كافة الإستعدادات لإتمام العملية التعليمية بنجاح، وسير الإمتحانات بدون أي مشاكل .

جدول إمتحان الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني مايو/2019 أهم التعليمات التي يجب معرفتها في إمتحان الصف الأول الثانوي 2019

يبدأ الإمتحان يوم الأحد الموافق 19/5/2019 وينتهي يوم الخميس 30/5/2019. الإمتحان بنظام الأوبن بوك (الكتاب المفتوح). الإمتحان محدد المدة والوقت وليس مفتوحاً. الإمتحان من المنهج الدراسي. الإمتحان إليكتروني عن طريق التابلت. الإمتحان سيكون مؤهل للصف الثاني الثانوي. الإمتحان لن يكون داخل النسبة التراكمية للثانوية العامة. الإمتحان سيكون بدرجات. الإمتحان سيكون داخل المدارس الحكومية المجهزة إلكترونياً. الإمتحان للمدارس الخاصة والمنازل سيكون في المدارس الحكومية. الإمتحان علي فترتين الفترة الأولي تبدأ في الساعة ال9 صباحاً والفترة الثانية ستبدأ في الساعة ال1 ظهراً. إمتحان الفصل الدراسي الثاني إذا حصل علي نسبة 50% ينتقل للصف الثاني الثانوي.

← إقرأ أيضاً: