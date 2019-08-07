موعد ارسال قوائم الترشيحات للجامعات لطلاب المرحلة الأولى والثانية 2019

أعلن المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أن ارسال قوائم الترشيحات للكليات تكون عقب انتهاء التحويلات لتقليل الاغتراب والمُقرر لها أن تبدأ الخميس الموافق 8/8/2019 وتنتهي في 20/8/2019 بنسبة 10% من قيمة ما استوعبته كل كلية وهذه النسبة التي أقرها القانون لتقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات والجامعات.

ويتم ارسال بطاقات الترشيحات إلى رؤساء الجامعات عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب مباشرة وتكون بعد يومين من غلق باب التحويلات على الموقع الرسمي للحكومة للمرحلتين الأولى والثانية بعد معرفة الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية.

موعد توجه الطلاب ببطاقات الترشيح للجامعات

بعد ارسال نسخة إلكترونية إلى رؤساء الجامعات بعد نتيجة تقليل الاغتراب يوم 22 أغسطس، يبدأ الطلاب بالتوافد إلى الجامعات ببطاقات الترشيح الخاصة بهم والأوراق المطلوبة إلى الكلية والجامعة المُرشح لها للقيد بها والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة بالتزامن مع تنسيق الدبلومات الفنية بعد اجازة عيد الأضحى المُبارك وكان قد تم تحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية يوم 17 أغسطس 2019 ومن المُتوقع أن يتم فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة في هذا التوقيت ويكون على مرحلتين الأولى للحاصلين على 50% وهي نسبة النجاح والثانية للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني ويتم تقديم الأوراق للجامعات في بداية شهر سبتمبر 2019 للقيد بالجامعات.