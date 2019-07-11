موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019

ينتظر طلاب الثانوية العامة الحدث الكبير والمُنتظر عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة في 3 يوليو 2019، وهو الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي تحدد مستقبل الطلاب وتحدد الوجهة المقبلة للمرحلة التعليمية الجديدة ومرحلة التعليم الجامعي.

قال مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور خالد عبد الحكيم أن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 سوف يتم الإعلان عنها بداية الاسبوع المُقبل، وذلك بعد أن يعتمد النتيجة وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة تُعطي مؤشرات جيدة عن نسبة النجاح وأن شعبة عملي علوم حققوا أعلى النتائج بين طلاب الثانوية العامة ويليهم شعبة عملي رياضة وبعد ذلك الشعبة الأدبية، وأضاف عبد الحكيم أن كنترولات الثانوية العامة في المقرات الرئيسية في القاهرة، أسيوط، المنصورة، والإسكندرية قد انتهت تماماً من أعمال تصحيح كراسات إجابات طلاب الثانوية العامة لجميع المواد والبالغ عددها 19 مادة وأن النتيجة ستكون جاهزة بعد مراجعة الدرجات والتجميع ليتم رفعها لوزير التربية والتعليم لكي يؤشر عليها ويعتمدها رسمياً في المؤتمر الصحفي ويتم وضعها على موقع بوابة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم.

متابعة نتيجة الثانوية العامة

ينتظر 696 ألف طالب وطالبة الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2019 ويمكنكم متابعة كل الأخبار عن النتيجة والحصول على النتيجة فور الإعلان عنها رسميا يمكنكم ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان عنها، ونوافيكم بآخر أخبار النتيجة وإعلان تنسيق الثانوية العامة ومعرفة درجات القبول في الكليات والمعاهد المصرية.