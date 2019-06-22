موعد اعلان نتيجة أولى ثانوي 2019

ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي نتيجة الترم الثاني، للعام الدراسي 2018-2019، فسوف نتعرف على موعد الإعلان عن النتائج، عبر بوابة نتائج مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظات، وبوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة، برقم الجلوس.

حيث سيتم الإعلان عن جمع النتائج في وقت واحد، ويتم إرسال النتائج جميعا على موقع [email protected]

نتيجة الأول الثانوي برقم الجلوس

حيث انتهى الطلاب من الاختبارات الإلكترونية وخاضوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنظام الجديد، حيث أعلن مصدر موثوق في وزارة التربية والتعليم أن النتائج الأولية لامتحانات الطلاب في الصف الأول الثانوي مبشرة جدا،حيث ارتفعت نسب النجاح وفاقت جميع التوقعات، فيقوم الطالب بالاستعلام عن نتائجه عبر بوابة نتائج المحافظة الخاصة بمديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظته، حيث ستقوم محافظة القاهرة بنشر نتائج الطلاب عبر بوابة التعليم الأساسي، برقم الجلوس، في وقت قريب.

حيث أن أعمال الكنترول لا زالت مستمرة لإتمام مراجعة نتائج الطلاب لضمان الدقة وحصول كل طالب على حقه، هذا ما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في آخر تصريحاته عن موعد النتيجة.

حيث ستظهر نتيجة الأول الثانوي يوم الأحد أو الاثنين، وذلك على أجهزة التابليت الخاصة بالطلاب، بكلمة المرور التي أدي الطلاب امتحاناتهم بها، وتظهر على شكل تقديرات، كما سيتم إرسالها ورقيا إلى المدارس التابع لها الطلاب في اليوم التالي لإعلانها.