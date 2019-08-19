ينتظر الطلاب موعد اعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2019 بفارغ الصبر، ونسعى جاهدين لمساعدتهم في تلبية طلباتهم والإجابة عن تساؤلاتهم حيث أكد رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق السيد عطا أنه سيتم إغلاق طلبات تقليل الاغتراب لعام 2019 للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019 وبعد هذا الموعد سيتم الإعلان عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2019 ولكنه لم يحدد التاريخ بصورة نهائية إلا أنه أكد أن تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة لن تبدأ أعماله إلا بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2019 بعدما أشار إلى أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة هو خمسين بالمائة.

موعد اعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2019 بعد يوم 20 أغسطس الحالي

بهذا علمنا أن موعد اعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2019 سيكون بعد يوم 20 اغسطس الحالي ويتوقع البعض أنه سيكون قبل نهاية شهر أغسطس 2019 يعني في الفترة ما بين 21 أغسطس 2019 إلى 30 أغسطس 2019 خاصة وأن حوالي ما يزيد عن ستة وثمانين ألف طالب وطالبة من المرحلتين الأولى والثانوية من تنسيق الثانوية 2019 قاموا بالتسجيل حتى الآن في استمارات تقليل الاغتراب 2019 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتنسيق الثانوية العامة، في ظل النسبة التي قررتها الوزارة وهي عشرة بالمائة من الكليات والمعاهد وفق الشروط والقواعد التي تم إصدارها في هذه المسألة والمتمثلة في أن يكون التحويل المنظار في الحد الأدنى للقطاع، أما التحويل الغير مناظر فيكون بالحصول على الحد الأدنة للكلية المطلوب التحويل لها، مع الالتزام بالقواعد المقرر للتوزيع الجغرافي.

قواعد تقليل الاغتراب 2019

تقليل الاغتراب عبارة عن أن يقوم الطالب بالتحويل من الكلية التي قبلته إلى كلية أخرى أي لو كنت طالب التحقت بكلية في أسوان وأنت من أسيوط يمكنك التحويل إلى كليتك عبر تقليل الاغتراب 2019 وتقليل الاغتراب ينقسم إلى نوعين : النوع الأول تقليل الاغتراب المتناظر وهو التحويل من نفس الكلية ولكن في نطاق جغرافي محدد يعني من كلية صيدلة إلى كلية صيدلة أو من كلية آداب إلى كلية آداب، والنوع الثاني من أنواع تقليل الاغتراب هو التحويل مثلا من كلية صيدلة إلى طب، أو من كلية زراعة إلى كلية علوم، ولهذا موعد اعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2019 مهم جدًا للجميع لترتيب ظروفهم التعليمية وأحوالهم.

شروط تقليل الاغتراب المتناظر والغير متناظر لعام 2019

ينطبق تقليل الاغتراب المتناظر 2019 على جميع الكليات التي لا يوجد بها نظامي أو انتسابي، أي يمكن التحويل من زراعة إلى زراعة أو من هندسة لهندسة فهذا هو تقليل الاغتراب المتناظرويتم القبول بصورة مباشرة بغض النظر عن المجموع بشرط أن يكون السكن الجغرافي متناسب، أما الكليات التي بها نظام ( النظام والانتساب) لابد أن يكون المجموع الذي ستحول فيه أكبر من مجموع الانتساب إلى الكلية المحول لها، أما شروط تقليل الاغتراب الغير متناظرة فيشترط الحصول على الحد الأدنى للدرجات الخاصة بالكلية المحول لها سواء ملتزم بالنطاق الجغرافي أو الغير جغرافي.