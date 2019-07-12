موعد اعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح وفق نتيجة العينة العشوائية

يقوم موقع كلمة بنشر نتيجة طلاب الثانوية العامة كاملة لعام 2019، حيث يستطيع الطالب معرفة نتيجته كاملة ومجموع درجاته ايضا وتفصيل الدرجات في كل مادة من خلال الدخول على موقع كلمة خلال الساعات المقبلة.

ومن ثم ينفرد موقع كلمة بنشر نتيجة طلاب الثانوية العامة لعام 2019 على الموقع الرسمي عقب اعلان النتيجة بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل انتهاء الكنترولات من كافة مراحل النتيجة وتجميعها علي سي دي على أن يتم عرضها على قيادات الوزارة غدا لاعتمادها، كما حددت الوزارة أوائل الثانوية العامة، وسوف يتم اعلان اوائل الثانوية العامة خلال الأسبوع المقبل.



خلال أيام… موعد أعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2019

وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 في مؤتمر صحفي سوف ينعقد بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتم فيه الكشف عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 من أسماء لأوائل واعدادهم ونسب النجاح والمخالفات التي وقعت أثناء الإمتحانات وجميع التفاصيل.

“موقع كلمة” يقدم في 11 معلومة نسب النجاح، واعداد الطلاب الحاصلين على النهائية، وفق نتيجة العينة العشوائية.