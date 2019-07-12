موعد اعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح وفق نتيجة العينة العشوائية

يقوم موقع كلمة بنشر نتيجة طلاب الثانوية العامة كاملة لعام 2019، حيث يستطيع الطالب معرفة نتيجته كاملة ومجموع درجاته ايضا وتفصيل الدرجات في كل مادة من خلال الدخول على موقع كلمة خلال الساعات المقبلة.
ومن ثم ينفرد موقع كلمة بنشر نتيجة طلاب الثانوية العامة لعام 2019 على الموقع الرسمي عقب اعلان النتيجة بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل انتهاء الكنترولات من كافة مراحل النتيجة وتجميعها علي سي دي على أن يتم عرضها على قيادات الوزارة غدا لاعتمادها، كما حددت الوزارة أوائل الثانوية العامة، وسوف يتم اعلان اوائل الثانوية العامة خلال الأسبوع المقبل.
خلال أيام… موعد أعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2019
وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 في مؤتمر صحفي سوف ينعقد بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتم فيه الكشف عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 من أسماء لأوائل واعدادهم ونسب النجاح والمخالفات التي وقعت أثناء الإمتحانات وجميع التفاصيل.
“موقع كلمة” يقدم في 11 معلومة نسب النجاح، واعداد الطلاب الحاصلين على النهائية، وفق نتيجة العينة العشوائية.
- حيث وصلت نسبة النجاح في عينة اللغة العربية 96.5%، وحصل 53 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في المادة.
- كما وصلت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 90.9%، وحصد 119 طالبا على الدرجة النهائية.
- في الفيزياء وصلت نسبة نجاح العينة العشوائية 85.4%، وحصد 626 طالب وطالبة علي الدرجة النهائية.
- كما وصلت نسبة النجاح في عينة التاريخ 78.2% حصل 59 طالبت على الدرجة النهائية.
- وصلت نسبة النجاح في عينة الاستاتيكا 85.1% وحصل 153 طالبا على الدرجة النهائية.
- وصلت نسبة النجاح في العينة العشوائية لإمتحان الأحياء 91.5% حصل 401 طالبا على الدرجة النهائية في المادة.
- نسبة النجاح في العينة العشوائية للغة الثانية 98.7% وحصل 6229 طالبا على الدرجة النهائية.
- نسبة النجاح في عينة علم النفس والإجتماع 95.5% وحصد 473 طالبا على الدرجات النهائية.
- وصلت نسبة النجاح في عينة الجغرافيا 94.9% وحصد 430 طالبا على الدرجة النهائية.
- بلغت نسبة النجاح في الكيمياء 83.4% وحصد 992 طالبا على الدرجات النهائية.
- وصلت نسبة النجاح في العينة العشوائية في مادة الفلسفة والمنطق الى 94.1% وحصد 1321 طالبا على الدرجات النهائية.
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