موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021

اختتم طلاب الثانوية العامة في الكويت امتحانات نهاية العام للعام الجاري 2021، اليوم الخميس 24 يونيو، حيث أدي طلاب التعليم الديني امتحان القرآن الكريم، وأدي طلاب القسم الأدبي امتحان الدستور ليحبس الطلاب وأولياء الأمور الأنفاس انتظارا لإعلان النتائج الخاصة بهم بعد تصحيحها وإعلانها بشكل رسمي من وزارة التربية علي موقعها الإلكتروني حيث يمكن الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال الرابط التي توفره الوزارة في الموعد التي تحدده.

وفي السطور التالية نسلط الضوء علي موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في الكويت للعام الدراسي الجاري، وطريقة الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة في الكويت بشكل إلكتروني بالإضافة إلي رابط الاستعلام عن النتائج وغيرها من المعلومات الهامة.

موعد نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021

كشفت وزارة التعليم في الكويت، أن إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الجاري 2021 سيكون قريبا دون تحديد موعد محدد لذلك، ردا علي الشائعات التي أصدرها البعض بأن إعلان النتيجة ستكون يوم السبت المقبل حيث أكدت الوزارة أن المعلومات المتداولة ليس لها أساس من الصحة.

واختتم طلاب القسم العلمي الامتحانات أمس الأربعاء الموافق 23 من يونيو الجاري، كما اختمم طلاب القسم الأدبي الامتحانات اليوم الخميس الموافق 24 من يونيو الجاري بأداء امتحان الأحصاء وطلاب القسم الديني بأداء امتحان القرآن الكريم.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة للأقسام الثلاثة الأدبي والعلمي والتعليم الديني علي الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الكويتية في الأيام المقبل حيث يعمل القائمون في كنترول الامتحانات ليل ونهار للانتهاء من تصحيح الامتحانات وتجهيز النتائج لاعتمادها وإعلانها بشكل رسمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021

وفرت وزارة التعليم في الكويت إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر بشكل إلكتروني فور صدورها عبر الموقع الإلكتروني لها وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع وزارة التعليم في الكويت بشكل مباشر.

الذهاب إلي تبويب نتائج الثانوية العامة ومنها يتم كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب.

الضغط علي أيقونة البحث لتظهر نتيجة الطالب المستعلم عنها.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت

أتاحت وزارة التعليم في الكويت، خدمة الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة في مختلف الفروع والمناطق بالكويت وذلك بشكل إلكتروني عبر الدخول علي رابط الاستعلام الذي وفرته الوزارة ومن ثم الانتقال إلي الصفحة الخاصة بإدخال البيانات والحصول علي النتائج ودرجات الطالب المرغوب الاستعلام عنها في الثانوية العامة.