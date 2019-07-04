موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر رابط البوابة الإلكترونية للأزهر

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا الرائد على الدوام كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2018/2019/، التي يترقبها بشغف ألاف الطلاب للاطمئنان على مستقبلهم، بعد عناء المذاكرة والاجتهاد طوال العام وينتظرون حصد نتيجة مجهودهم، ويزداد البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية على محرك البحث حوجل في مثل هذا الوقت، لقرب ظهور النتائج ونحن من خلال هذا المقال نرصد لكم موعد إعلان النتيجة وكيفية الاستعلام عنها، ونتمنى أن ينال المقال على رضائكم وتقديركم.

صرح وكيل الأزهر الشريف الشيخ /صالح عباس: أن عدد الطلاب الذين أدو الامتحانات هذا العام بالشهادة الثانوية الأزهرية بلغ 154954 طالب بالقسمين العلمي والأدبي، عدد الذين إدوا امتحان القسم العلمي بلغ 51887،والذين أدو امتحان القسم الأدبي 103067، وعدد 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

موعد أعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي

صرح السيد/أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أن عملية الامتحانات انتهت في يوم 29/6/2019، ومنذ هذا التاريخ بدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشراً من خلال عشر مراكز تصحيح علي مستوي الجمهورية، وقال أن عملية التصحيح والتدقيق والمراجعات تستغرق أسبوعين، وأن إعلان النتيجة سيكون يوم 15/7/2019، والإعلان عن أسماء الأوائل سيكون من خلال الموقع الرسمي لظهور النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للأزهر من هنا. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر عرض النتائج.

تصريحات وكيل الأزهر حول شكاوى الطلاب من الامتحانات

صرح الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف أنه لا توجد شكاوى من صعوبة الامتحانات، أو خروجها عن المقررات الدراسية أو عدم مناسبة الوقت للامتحان، بحسب التقارير الواردة من غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقع كلمة دوت أورج النجاح والتفوق لجميع الطلبة.