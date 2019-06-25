موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “تجاري – صناعي – زراعي – فندقي”

صرحت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه من المخطط أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام قليلة، ويتم ذلك من خلال بوابة التعليم الفني الرسمية ، فمن خلالها يتمكن الطالب من معرفة نتيجته برقم الجلوس ، في الشعب الدراسية المختلفة، سواء الشعبة الزراعية، أو الشعبة الصناعية، أو الشعبة التجارية، أو الشعبة الفندقية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

فيما قد أعلنت مصادر مسئولة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن كون كنترولات الدبلومات الفنية قد شارفت على الانتهاء من مختلف أعمال تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني، كما سيتم العمل على رصد الدرجات، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال المراجعة النهائية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أشارت إلى أنه سيتم القيام بمراجعة كراسات الإجابات الخاصة بالطلبة والطالبات أكثر من مرة، وذلك حتى يتم التأكد من عدم وجود أية أخطاء، أو حدوث مشكلات في عملية رصد الدرجات، بالإضافة للتأكد من عدم وجود مشكلة تتمثل في تبديل أوراق طلاب، ويأتي ذلك في ظل حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الطلاب واهتمامها بهم وبمستقبلهم ، وأن يتم إعطاء كل طالب أو طالبة حقوقهم أثناء القيام بعملية التصحيح ، وأن تتم عملية التصحيح على أكمل وجه وصورة ممكنة.

كما قد أضافت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤكدة على كون أعمال المراجعة واحدة من أهم وأدق المراحل التي يجب أن تمر بها النتيجة قبل أن يقوم السيد معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي باعتمادها، وذلك بسبب كون تلك المرحلة مرحلة هامة وفيصلية في حياة أبناء الوطن من طلاب وطالبات التعليم الفني، وحدي أي خطأ مهما كان صغيرًا من الممكن أن يتسبب في حدوث مشكلة كبيرة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء المسئولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أعمال التصحيح، يلي ذلك مختلف أعمال الكنترولات النهائية ثم ظهور النتيجة على بوابة التعليم الفني.