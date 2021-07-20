أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن موعد تقديم طلبات التحويل بين الكليات بجامعة الكويت 2021 والتحويل الداخلي بين التخصصات، هذا وسوف يتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع الجامعة، كما حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت بعض الشروط لقبول طلبات التحويل، هذا ويذكر أن بعض الطلاب ينتظرون فتح باب التقديم للتحويل.
موعد التحويل بين الكليات بجامعة الكويت 2021
- يتم فتح باب التقديم للتحويل بين كليات جامعة الكويت من الساعة 12 ظهر الأحد 25 يوليو 2021 حتى منتصف الليل ليوم الإثنين 26 يوليو 2021.
- رابط التحويل بين الكليات بجامعة الكويت 2021 هو portal.ku.edu.kw
- التحويل من كلية إلى أخرى بعد اجتياز الطالب للشروط العامة والخاصة.
- الطالب المجتاز 45 وحدة دراسية فأقل والمستوفي لشروط التحويل تظهر له رسالة تؤكد تحويله من كلية لأخرى.
- الطالب المجتاز أكثر من 45 والمستوفي لكل شروط التحويل، تظهر له رسالة بقبول التحويل وانه سوف يبت في طلبه بعد عرضه على لجنة الشؤون الطلابية في الجامعة.
- يسمح بتقديم طلبات التحويل للطلبة من دفعات 2017 وما بعد.
- الطلبة من دفعات 2016 وما قبل يتم تقديم طلباتهم عبر الإيميل يومي 25 و 26 يوليو على [email protected]
- ‘طلبة 2015 وما بعد لا يحق لهم التحويل بين الكليات بعد اجتياز 78 وحدة دراسية.