أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن موعد تقديم طلبات التحويل بين الكليات بجامعة الكويت 2021 والتحويل الداخلي بين التخصصات، هذا وسوف يتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع الجامعة، كما حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت بعض الشروط لقبول طلبات التحويل، هذا ويذكر أن بعض الطلاب ينتظرون فتح باب التقديم للتحويل.

موعد التحويل بين الكليات بجامعة الكويت 2021