موعد التسجيل في اختبارات القدرات العامة 1440 عبر موقع قياس لطلاب الثانوية العامة

تتطلب الدراسة الجامعية لطلبة الثانوية العامة المقبلين على دخول الكليات الجامعية، توفر القدرات الذهنية وبغض النظر عن التخصص، التي تمكّن الطالب من اجتياز متطلبات المسارات الدراسية، وعبر موقع قياس يمكن إجراء اختبارات القدرات العامة والذي هو قياس موحد لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ويعتبر معيار عادل ودقيق للجميع ويتيح للجهات التعليمية فيما بعد الثانوية اختيار الطلاب الاكثر قدرة على متابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات، ويعتبر إجراء اختبار القدرات شرط أساسي لالتحاق طلبة الثانوية العامة في الجامعات، وقد اعلن المركز الوطني للقياس عن موعد التسجيل للاختبارات 1440 وهو ما سيرد بيانه وطريقة التسجيل ورابط قياس الرسمي وأنواع اختبارات القدرات.

اختبارات القدرات العامة 1440

موعد التسجيل لاختبار القدرات العامة 1440 عبر قياس

أعلن المركز المركز الوطني للقياس عن موعد التسجيل لاختبارات القدرات العامة وفق التالي:

الذكور

– الفترة الأولى ورقي يبدأ التسجيل من 22/7/2019 ولغاية 1/9/2019 وتُعقد الاختبارات ما بين 4/10/2019 ولغاية 12/10/2019.

– الفترة الثانية ورقي يبدأ التسجيل من 22/ 7/ 2019 ولغاية تاريخ 19/ 1/ 2020 ، وتُعقد الاختبارات من 28/ 2/ 2020 وحتى 7/ 3/ 2020.

اختبار محوسب باللغة العربية والإنجليزية للبنين والبنات طوال العام.

الإناث

الفترة الأولى ورقي يبدأ التسجيل من 29/ 7/ 2019 وحتى 1/ 9/ 2019، ويُعقد الإختبار ما بين 4/ 10/ 2019 وحتى 12/ 10/ 2019.

الفترة الثانية ورقي يبدأ التسجيل من 29/ 7/ 2019 وحتى 19/ 1/ 2020، ويُعقد الإختبار ما بين 28/ 2/ 2020 وحتى 7/ 3/2020.

أنواع اختبارات القدرات العامة

لاختبارات القدرات على نوعين وهما:

اختبار القدرات اللفظية ، والذي من خلاله يتم تقييم مدى قدرة الطالب على إخراج الألفاظ والكلمات وقياس القدرات اللغوية للطالب.

اختبار القدرات الكمي، وهو قياس قدرة الطالب على حل المعادلات الحسابية والمعادلات الرياضية.

رابط وطريقة التسجيل في قياس لاختبارات القدرات العامة 1440 لطلاب الثانوية العامة

للتسجيل في اختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة 1440هـ يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية: