طبقا للرؤية المستقبلية 2030 التي تقدمها المملكة العربية السعودية وهي جعل كل الوثائق إلكترونية لتوفر على مواطنين المملكة الوقت والجهد جعلت التسجيل في الجامعات إلكترونيا، ويتسائل ويبحث الكثير من الطلاب عن موعد التسجيل في الجامعات السعودية 1443، وللإجابة على هذه التسائلات تابع معنا هذا المقال.

موعد التسجيل في الجامعات السعودية

1443 ينتظر الطلاب و يقوموا بالبحث كثيرا كي لا يفوته التقديم بالجامعة التي يريد الإلتحاق بها فهناك العديد من الجامعات الخاصة والحكومية التي يختلف فتح باب التسجيل بها، وهذا تبعا لنظام كل جامعة ويغلق التسجيل بمجرد إنتهاء موعد التقديم، سوف نعرض مواقيت عدد من الجامعات.

موعد فتح باب التسجيل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

صرحت الجامعة بأن التقديم لمن هم حاصلي على الشهادة الثانوية وما يعادلها وفتح باب التسجيل الالكتروني بها يوم 13/6/2021الذي يوافق 3 من ذوالقعدة وموعد إنتهاء التسجيل بها يوم 18/6/ 2021 الذي يوافق 8 من ذو القعدة .

موعد فتح باب التسجيل بجامعة الملك خالد

قد أعلنت الجامعة عن موعد التسجل بها يوم 3/7/2021 الموافق 23 من ذى القعدة، حتى يغلق التسجيل الإلكتروني 8/7 الموافق 28من شهرذى القعدة، أما بالنسبة لمعاد القبول يكون يوم 2 من شهر زي الحجة الموافق 12/7 الى 18 من شهر ذي الحجة الموافق 28 / 7.

مواقيت فتح باب التسجيل في جامعة الطائف

ينتظر الكثير من الطلاب مواقيت التسجيل بها لأنها تضم الكثير من الكليات والتخصصات، وقد حددت موعد بدء التسجيل في يوم 4 من شهر ذي الحجة هجريا الذي يوافق يوم 14/7 ميلادي، حتى موعد الأنتهاء من التسجيل فى يوم 16 من ذي الحجة الذي يوافق يوم 26 /7 .

الأوراق المطلوبة في التسجيل بالجامعات

حصولة على شهادة الثانوية أو ما يعدلها من دبلومات وتكون موثقة من الجهات المسؤلة.

صور شخصية واضحة للطالب.

صورة من بطاقة الهوية (البطاقة الشخصية)أو صورمن الأقامة للمقيمين بالسعودية.

شهادة إثبات النجاح في امتحان الخاص باللغة الإنجليزية.

إيصال إثبات سداد الرسوم الجامعية .

في حالة وجود طالب أجنبي يجب إحضار الأوراق الخاصه به مترجمة، وأيضا شهادة تثبت إتقانة للغة العربية.

وقد تحدثنا عن موعد التسجيل في الجامعات السعودية 1443 في هذا المقال ونتمني أن نكون قد شملنا كل جوانب الموضوع بالشرح عن موعد كل جامعة من الجامعات الموجودة بالمملكة العربية السعودية.