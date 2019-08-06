موعد التسجيل في تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر .. تعرّف الشروط والقواعد الناظمة

تحويلات تقليل الاغتراب سوف تكون الشغل الشاغل خلال الأيام القليلة القادمة لكثير من طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومة، وسبدأ البحث عن الشروط والقواعد الناظمة لتقليل الاغتراب ” لم شمل الاسرة المصرية”، خلال الايام القليلة المقبلة، وقد أعلنت اليوم الثلاثاء 6/8/2019، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، عن فتح باب التسجيل أمام طلبة المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الراغبين في تحويلات تقليل الإغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك لمن تتوافر فيهم الشروط والقواعد الناظمة، وأوضح عبد الغفار طريقة التسجيل والموعد.

تقليل الاغتراب

موعد التسجيل في تحويلات تقليل الاغتراب .. رابط وطريقة التسجيل

وفقًا لإعلان وزارة التعليم العالي سوف يكون التسجيل في تحويلات تقليل الاغتراب بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 8/8/2019 ولغاية يوم الثلاثاء 20 أغسطس الجاري، والتقديم يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت فقط، حيث لا يوجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة، وأشار عبد الغفار إن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

وأشار عبد الغفار إلى أنه لا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، على أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

الشروط والقواعد الناظمة لتحويلات تقليل الاغتراب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت عدة شروط وقواعد منظمة لتحويل الطلاب في الكليات والمعاهد العالية والمتوسطة والتي تشمل:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع و النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

وأما شروط التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة، فهي كالتالي:

– يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.