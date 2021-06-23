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موعد التسجيل في جامعة الكويت 2022/2021 ونسب القبول

بواسطة محمود عطا الله
موعد التسجيل جامعة الكويت موعد التسجيل جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت منذ قليل عن تفاصيل التقديم والتسجيل في الجامعة للموسم الدراسي 2022/2021 للطلبة حاملي الثانوية العامة وأن التقديم يشمل الكويتيين وأبناء الكويتيات، كما حددت الجامعة تفاصيل التقديم ومكانه، ونسب ومعدلات القبول في الجامعة، هذا وتنتهي اختبارات الثانوية العامة في الكويت هذا الأسبوع، على أن يتم الكشف عن نتائج الثانوية العامة يوم الأحد القادم 27 يونيو 2021 كما أكدت مصادر مقربة من وزارة التربية الكويتية.

1 موعد التسجيل في جامعة الكويت 2022/2021
2 نسب القبول في جامعة الكويت 2022/2021

موعد التسجيل في جامعة الكويت 2022/2021

تبدأ فترة التسجيل في جامعة الكويت لحملة الثانوية العامة من 4 حتى 14 يوليو 2021، حيث وجهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدعوة لحملة الثانوية للعامين الدراسيين 2020/2019 و 2021/2020 ودعت الطلبة الراغبين في التسجيل بالتوجه إلى مراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ أثناء فترة الدوام اليومي الرسمي خلال فترة التسجيل من 4 إلى 14 يوليو، ومعهم المستندات المطلوبة.

نسب القبول في جامعة الكويت 2022/2021

خلال بيانها الصادر منذ قليل، فإن نسب القبول في جامعة الكويت 2021-2022 هى 70% فأعلى للقسم العلمي، 78% فأعلى للقسم الأدبي، أما بخصوص نسب القبول لذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات هي 65% فأعلى للقسم العلمي، 72% فأعلى للقسم الأدبي

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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