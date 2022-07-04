موعد التسجيل في جامعة الكويت 2022-2023 للطلبة الجدد

أُعلن في الكويت عن فتح باب التقديم في جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2022-2023 للطلبة الجدد من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد التسجيل في جامعة الكويت 2022-2023 ونسب القبول، يذكر أن نتائج الثانوية العامة قد ظهرت يوم 27 يونيو الماضي، حيث كانت نسب النجاح مرتفعة هذا العام بأكثر من معدلات السنوات الماضية.



موعد التسجيل في جامعة الكويت 2023

نسب القبول في الجامعة للعام الجديد حد أدنى 70% للقسم العلمي، حد أدنى 78% للقسم الأدبي.

موعد التسجيل في جامعة الكويت 2023 من يوم السبت 16 يوليو 2022 حتى يوم الأربعاء 27 يوليو 2022.

خطوات التسجيل تتم بيسر وسهولة.

رابط التقديم جامعة الكويت 2023 من هنا

يمكنك تعديل رغبات طالمًا أن موعد التسجيل لم ينتهي.

نتائج قبول جامعة الكويت 2023 سوف يتم الكشف عنها بعد ساعات من غلق باب التسجيل.

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

هذا ومن الجدير بالذكر إن وزارة التعليم العالي تقدم خطط سنوية لحملة الثانوية العامة كل عام، منها التسجيل في جامعة الكويت أو الالتحاق بالبعثات الخارجية، أو الالتحاق بخطة البعثات الداخلية 2023 أو التسجيل في التعليم التطبيقي.