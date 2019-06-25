موعد التصديق على نتيجة الدبلومات الفنية الثانوي الصناعي 2019 برقم الجلوس .. استعلم من هنا روابط النتيجة المباشرة

موعد التصديق على نتيجة الدبلومات الفنية ومتابعة نتيجة الدبلوم الفني التجاري 2019 برقم الجلوس وجميع روابط نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة نقدمها لكم في هذا المقال من أجل معرفة تفاصيل جديدة عن التعليم الفني في مصر، وأهم أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على بوابة التعليم الفني، لاسيما بعدما أكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم أن الإثنين المقبل هو أقصى موعد إعلان نتيجة الدبلوم الفني التجاري 2019 برقم الجلوس.

وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن أعمال المراجعة الدقيقة تعتبر من أهم المراحل التي تمر بها عملية التصحيح قبل اعتماد النتيجة، وذلك تفادياً لأي أخطاء، التي قد تتسبب يتسبب في مشكلة كبيرة، وبناء على ذلك تعمل مراكز التصحيح المنشرة بأنحاء الجمهورية بدقة بالغة، وبشكل دقيق، لذلك تهبي الوزارة بالطلاب والطالبات عدم استعجال إعلان النتيجة، وذلك حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

موعد التصديق على نتيجة الدبلومات الفنية

شروط التقديم في مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

حُددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، شروط التقديم في مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب الذين أتموا الدراسة بالمرحلة الإعدادية، للالتحاق بالمدرسة من 23 يونيو حتى 7 يوليو سواء للبنين والبنات الذين يريدون التخصص في إدارة وتشغيل المطاعم على النحو التالي:

أن يكون من سكان محافظة القاهرة

ألا يقل المجموع عن 220 درجة

ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام فى أول أكتوبر 2019

أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أن يجتاز المقابلة الشخصية والكشف الظبي

للمزيد من المعلومات عن طريقة التقديم والأوراق المطلوبة من خلال الدخول على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

روابط نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة

تصحيح نتائج الدبلومات الفنية 2019

تجرى عمليات تصحيح نتائج الدبلومات الفنية 2019 على قدم وساق وسط رقابة مشددة من قبل مسئولى التعليم الفني لاسيما بعدما شهدت امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 68 واقعة تجاوز غير قانوني داخل لجان الامتحانات، كما أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حدوث 7 حالات شغب طلابي و20 واقعة تصوير الامتحان بالموبايل (غش إلكتروني)، و15 حالة تأخر عن موعد الامتحان.

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والجدير بالذكر أن شهدت العملية الامتحانية 3 وقائع انتحال شخصية، و7 حالات تمزيق ورقة الإجابة، و16 قرارًا باستبعاد رئيس لجنة أو مراقب لم يلتزم بجميع تعليمات الوزارة خلال سير عملية الامتحانات، وتظهر نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس لجميع الأقسام (تجاري – صناعي – فندقي -تمريض – زراعي) شعبتي 3 و5 سنوات في وقت واحد بكافة محافظات الجمهورية.