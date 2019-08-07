موعد التقديم على منح الجامعات الخاصة 2019 وشروط التقديم

رسميًا الإعلان عن موعد التقديم على منح الجامعات الخاصة 2019 بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم خمس جامعات منح دراسية للطلاب في مصر وهم جامعة مدينة زويل ، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ، وجامعة مصر الحديثة ، وجامعة النهضة في بني سويف ، وجامعة فاروس في الإسكندرية، وجامعة دراية في المنيا، وجامعة حورس في مدينة دمياط الجديدة، وجامعة بدر في القاهرة، والجامعة الروسية في مدينة بدر .

شروط التقديم على منح الجامعات الخاصة

أن يكون الطالب لأم وأم مصريين وحاصل على الجنسية المصرية فقط .

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة لهذا العام عام (2019-2018) من مدرسة حكومية مصرية وليس مدرسة خاصة،وألا يكون أحد أخوته في كليات أو مدارس خاصة .

أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع الدرجات الذي لا يقل عن درجة القبول في الكلية المقدم لدارسة فيها .

على الطالب اختياز اختبار القدرات في الجامعة التي يرغب الدراسة فيها .

ألا يكون الطالب المقدم على منح الجامعات الخاصة قد سبق له الالتحاق بأي جامعة أهلية أو خاصة .

وعند تساوي كافة المتقدمين تكون الأولوية حينها للطلاب الحاصلين على مجموع الدرجات الأعلى .

علمًا بأن نسبة المقبولين في المنح 5% فقط من عدد الطلاب بالجامعة فقط .

لاستمرار المنحة يجب عدم رسوب الطالب في سنواته الدراسية وحصوله على تقدير عام جيد أو ما يعادله حسب تقدير كل جامعة، وعند تقديمه للعام الدراسي يكون عمر الطالب 19 عام وبعض الجامعات تسمح ب20 عام

الأوراق المطلوبة للتقديم على منح الجامعات الخاصة

يقوم الطالب بالتقديم مباشرة للجامعة التي يرغب في الدراسة فيها والالتحاق بها.

صورة من شهادة الثانوية العامة للطالب المتقدم للمنحة .

إحضار بيان درجات من الإدارة التعليمية التابع لها موجه للجامعة التي يرغب الطالب في الالتحاق والدراسة فيها (ثمن البيان 20 جنيه )

صورة من بطاقة ولي أمر الطالب المتقدم للمنحة .

إحضار الطالب بحث اجتماعي ( من مجلس المدينة أو المجلس المحلي )

مفردات مرتب ولي الأمر أو إحضار الحيازة الزراعية لولي أمر الطالب .

في حالة وفاة الأب تقديم شهادة الوفاة .

صورة من شهادات ميلاد الأخوات والأخوة ومدارسهم أو كلياتهم شهادات القيد الخاصة بهم في مدارس أو كليات حكومية

عنوان السكن

مميزات منح الجامعات الخاصة

يحصل الطالب في منح الجامعات الخاصة على مقعد مجاني ، يقوم الطالب بدفع ثمن الكتب الدراسية فقط ، يقوم الطالب بدفع ثمن تأمين المعامل فقط ويختلف الثمن من جامعة إلى أخرى، سوف يتم فتح باب التقدم لـ منح الجامعات الخاصة المجانية المقررة بنسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب وذلك وفقًا للمجلس الأعلى للجامعات المصرية بعد أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة .