موعد التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية وأماكن المدارس والشروط وزارة التربية والتعليم

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم فأنه تقرر فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادي للتقديم للالتحاق في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2019 وفق رؤية مصر 2030، وهذا هو العام الثاني للتقديم في تلك المدارس، وفق منظومة تعليمية تعمل على الربط بين التعليم والصناعة من خلال مجال التدريب العملي والتوظيف، ونقدم لكم بموقع نجوم مصرية كافة التفاصيل الخاصة التي تفيد الطالب وأولياء الأمور.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2019

الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مخصص من قبل شراكة ثلاثية تجمع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركات خاصة وهيئات اعتماد دولية، حيث يقوم المنهج الدراسي بتلك المدارس على دراسة العلوم الأساسية والثقافية مع مجال التخصص في العلوم الفنية والتطبيقات العملية داخل الشركات والمصانع، وقد تم فتح باب التقديم وفق الجدول الزمني الذي نوضحه لكم بالتفاصيل الآن.

موعد التقديم في مدارس التكنولوجيا

وضعت وزارة التربية والتعليم موعد التقديم لكل مدرسة تابعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي يبدأ من يوم الأحد 23 يونيو وحتى يوم وكذلك الحد 7 يوليو 2019 المقبل، وأماكن كل مدرسة في المحافظات التي تشملها،من خلال رابط نظام مدارس التكنولوجيا، و الذي يتضمن أسماء المدارس والمحافظات التي بها، والشروط المطلوبة في المتقدمين.

مميزات الالتحاق بالمدارس التكنولوجية

يحصل الطالب على شهادة ذات جودة عالية

يتم التدريب فترة الدراسة في شركات ومصانع

فرصة للتعين بشركات ومصانع الشريك الصناعي

يحصل الطالب خلال فترة التدريب العملي على مكافئات مالية.

الشروط المطلوبة للتقديم لخريجي الإعدادية

أن يكون حاصل على مجموع درجات 220 درجة كحد أدنى

السن لا يزيد في وال أكتوبر 2019 عن 18 عام

لكل مدرسة إدارات تعليمية تابعة لها وفق ما ورد بالرابط السابق

اجتياز المتقدم لشروط القبول والمقابلة الشخصية والاختبارات التي تجرى في مادة اللغة الانجليزية والرياضيات واللغة العربية.

المستندات المطلوبة

على المتقدم تقديم ملف يشتمل على: