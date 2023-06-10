موعد التقديم للبعثات الخارجية الكويت 2024/2023 وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة البعثات الخارجية لطلبة الكويت للعام الدراسي الجديد 2024/2023، كما نشرط كافة الشروط والتخصصات المتاحة ومواعيد التقديم للبعثات الخارجية، هذا ويترقب الكثيرون من حملة الثانوية العامة الكويتيين وذلك للدراسة في أي من الجامعات الإقليمية أو العالمية، حيث اعتمدت وزارة التعليم العالي أهم جامعات العالم في خطة البعثات الخارجية.

موعد التقديم للبعثات الخارجية الكويت 2024/2023

خطة وزارة التعليم العالي قررت أن يكون موعد التقديم للبعثات الخارجية للعام الدراسي الجامعي الجديد القادم 2023-2024 في الكويت من يوم 10 يونيو 2023 حتى الساعة 12 ظهر يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، التقديم للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في عامي 2022/2021 و 2023/2022.

رابط التقديم للبعثات الخارجية الكويت 2024:

قالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف الأستاذة لمياء الملحم، أن الوزير الدكتور حمد العدواني قد اعتمد الخطة، وأن خطة البعثات الخارجية 2024 جاءت متنوعة وتشمل العديد من التخصصات في دول الابتعاث، بهدف تنوع مخرجات التعليم، رابط التقديم للبعثات الخارجية بالكويت هو:

التسجيل في البعثات

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع بالابتعاث في أفضل الجامعات حول العالم.