موعد التقديم لمسابقة وظائف المعلمين للوظائف التعليمية لجميع مدريات التعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري عن فتح باب التقدم لوظائف تعليمية لجميع مدريات الجمهورية وكان قرار فتح الباب للوظائف التعليمية ضمن العديد من القرارات التي تستهدف تحسين أوضاع ورواتب المعلمين في مصر لتحسين المعيشة للمدرس المصري.

موعد التقدم لوظائف المعلمين

يبدأ التقديم بداية من يوم الخميس القادم السابع من فبراير الجاري، ويستمر لمدة أسبوع على أن تنتهي المسابقة بنهاية شهر فبراير الحالي، تعاني العديد من المحافظات في نقص شديد في عدة تخصصات ومحافظات أخرى تعاني من زيادة نفس التخصص الناقص لدى الغير لذا سوف تقوم الوزارة بإعلان التخصصات والأعداد المطلوبة لكل تخصص في كافة المحافظات.

تتم المسابقة بإشراف من وزارة التربية والتعليم ويتوافق الاعلان عن التخصصات المطلوبة برواتب المعلمين اللذين سيقع عليهم الاختيار بعد نتائج المسابقة، سيتم اختيار التخصصات من أبناء كل محافظة بحسب أعداد التخصصات التي ترغب في توظيفها سيكون الأولوية لمن حصل على تقدير أعلى في المسابقة وبحسب المؤهل التربوي، التعاقد مؤقت للفصل الدراسي الثاني.