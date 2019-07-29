موعد انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 78.05% للعلمى و68.05 % أدبى

بدأت المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات يوم الاثنين الماضي وقد انتهى تسجيل الطلبة للراغبات اول امس وظهرت بالأمس نتيجة المرحلة الأولي للقبول بالكليات ، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات لعام 2019 وقد حددت الوزارة أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات للشعبة العلمية 320 درجة اي بما يعادل نسبة 78.05% فأكثر، وللشعبة الأدبية بحد ادني 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%

الحد الأدنى للمرحلة الثانية من التنسيق :

وقد صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده لإعلان نتيجة المرحلة الأولي لتنسيق 2019 انه سوف يتم انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات ابتداءا من يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو وسوف يستمر تسجيل الطلبة وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 4 يوليو ، وقد نوهت الوزارة أن إجمالي الطلبة التي تنوي قبولهم في هذه المرحلة هي 229978 طالب وطالبة سوف يتضمن 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية بشعبتيها “علمي علوم، وعلمي رياضة” و54305 طالب وطالب للشعبة الأدبي.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي الطلبة الذين تم قبولهم في المرحلة الأولي من تنسيق القبول بالجامعات قد بلغ 143313 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية حيث انه قد بلغ الحد الأدنى للقبول بالجامعات للمرحلة الأولي للشعبة العلمية 398 درجة أي بما يعادل 97.07% فيما اكثر وقد بلغ إجمالي الطلبة لهذه الشعبة 30152 طالب وطالبة ، وقد بلغ الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة 389.5 درجة أي بما يعادل 95% وقد بلغ إجمالي الطلبة لهذه الشعبة 14690 طالب وطالبة ، وقد بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 328 درجة أي بما يعادل نسبة 80% فاكثر.