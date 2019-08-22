موعد بدء التسجيل للمرحلة الثالثة بالثانوية العامة 2019.. ونتائج تقليل الاغتراب

أعلنت وزارة التعليم العالي منذ قليل، عن نتيجة تقليل الاغتراب ونشرت بيانا بذلك؛ وهو موضح أسفل الخبر؛ كما كشفت عن موعد بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، قائلة: إن موعد فتح موقع تسجيل الرغبات (التنسيق الإلكتروني) للطلاب المجتازين لاختبارات الثانوية العامة في الدور الأول بالثانوية العامة لعام 2019، وأيضا الذين تخلفوا من المرحلتين الأولى والثانية في تسجيل الرغبات يوم السبت الموافق 24 – 8 – 2019 ويستمر باب تسجيل الرغبات مفتوحا حتى يوم الأربعاء الموافق 28 – 8 – 2019.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة

وقالت الوزارة: إن نتيجة الترشيحات وتسجيل رغبات الطلاب للمرحلة الثالثة (الدور الأول) تكون بعد الانتهاء نهائيا من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2019، ويتم نشرها كاملة.

نتائج مرحلة تقليل الاغتراب

ونشرت وزارة التعليم العالي بيانا اليوم الخميس أوضحت فيه نتائج مرحلة تقليل الاغتراب وذلك للطلاب المتقدمين بطلبات من المرحلتين الأولى والثانية بالثانوية العامة عام 2019.

عدد الطلاب المتقدمين بطلبات تقليل الاغتراب

ويذكر أن أوضحت الوزارة سابقا، أن عدد المقدمين بطلبات تقليل الاغتراب 86681 طالبا وطالبة ، وذكرت أن عدد الطلاب الذين تم الموافقة على الرغبات بتقليل الاغتراب بلغ 75169 وذلك في المرحلة الحالية وبنسبة 86.72 %.