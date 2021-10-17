موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021 في العراق

بواسطة محمود عطا الله
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 الكويت موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 الكويت

بعد طول انتظار، أجابت وزارة التربية عن السؤال الذي يشغل تفكير الجميع وهو متى الدوام الرسمي للمدارس 2022 في العراق، حيث أصدرت الوزارة بيان رسمي بذلك، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021 في العراق وتفاصيل عودة الدراسة للمدارس، ومع عودة المدارس إلى العمل من الجديد تبدأ العراق إحدى خطواتها الهامة للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد العارض الصحي الذي تعرض له العالم.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 في العراق

قالت وزارة التربية في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، أن العام الدراسي الجديد في كل مدارس العراق 2022/2021 سوف يبدأ في الأول من تشرين الثاني (1 نوفمبر 2021)، وأن دوام الطلبة سيكون حضوريًا لأربعة أيام في الأسبوع، وقررت الوزارة تعليق عطلة يوم السبت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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