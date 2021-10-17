بعد طول انتظار، أجابت وزارة التربية عن السؤال الذي يشغل تفكير الجميع وهو متى الدوام الرسمي للمدارس 2022 في العراق، حيث أصدرت الوزارة بيان رسمي بذلك، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021 في العراق وتفاصيل عودة الدراسة للمدارس، ومع عودة المدارس إلى العمل من الجديد تبدأ العراق إحدى خطواتها الهامة للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد العارض الصحي الذي تعرض له العالم.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 في العراق

قالت وزارة التربية في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، أن العام الدراسي الجديد في كل مدارس العراق 2022/2021 سوف يبدأ في الأول من تشرين الثاني (1 نوفمبر 2021)، وأن دوام الطلبة سيكون حضوريًا لأربعة أيام في الأسبوع، وقررت الوزارة تعليق عطلة يوم السبت.