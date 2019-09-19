موعد بدء العام الدراسي في الجامعات وبيان وزارة التعليم العالي 2019 – 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية عن بداية العام الدراسي في الجامعات والمعاهد عن العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 حيث يتم بدء العام الدراسي في يوم السبت المقبل عن يوم 21-9-2019، أما عن تلك الشائعات التي وردت مؤخراً عن تأجيل موعد بدء العام الدراسي بالنسبة للجامعات والمعاهد الخاصة، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل عن البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة التعليم العالي بالنسبة لموعد بدء الدراسة في الجامعات.







موعد بدء العام الدراسي 2019 – 2020 في الجامعات

تم تحديد موعد بدء العام الدراسي 2019 – 2020 في الجامعات والمعاهد بعد أن تم انعقاد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث أنه قد بدأ الموعد الدراسي بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني الإبتدائي في 11 سبتمبر السابق، أما بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي والثالث الثانوي فمن المقرر أن تبدأ الدراسة في يوم 22 سبتمبر الجاري.







كما أنه أشارت وزارة التعليم العالي إلى موعد بدء الدراسة حيث أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعات والمعاهد في يوم السبت 21 سبتمبر 2019.

كما أنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 – 2020 فإن الترم الثاني بالنسبة للصفوف الدراسية قبل الجامعية تبدأ من 9 فبراير 2020، تزامناً مع بدء العام الدراسي للجامعات والمعاهد.

تعرفنا فيما سبق على موعد بدء العام الدراسي بالنسبة للجامعات والمعاهد كما ذكرت وزارة التعليم، تابعونا للتعرف على كل جديد ما إن صدرت أخبار جديدة.