موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية في الثانوية العامة 2019

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالبدء في إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني من أجل القيام بملئ الرغبات الخاصة بالالتحاق بمختلف الجامعات والمعاهد لطلاب وطالبات الثانوية العامة ، وذلك للعام الدراسي 2019 ، ويتم ذلك من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بموقع تنسيق الثانوية العامة على شبكة الإنترنت.

تنسيق المرحلة الثانية في الثانوية العامة

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أوضحت أنه من المكن أن يقوم الطالب أو الطالبة بالتقدم لموقع تنسيق الرغبات من خلال استخدام الحاسب الشخصي ، أو أي جهاز متصل بالشبكة خارج الجامعات، كما تجدر الإشارة إلى كون موقع تنسيق الثانوية العامة سيكون متاح على مدار اليوم بأكمله ، طوال 24 ساعة خلال أيام التقديم إلى تلك المرحلة.

مواعيد تسجيل الرغبات

وتجدر الإشارة إلى كون تنسيق المرحلة الثانية من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2019، على أن يستمر تسجيل الرغبات على مدار 5 أيام لينتهي يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أغسطس، ويذكر أن الطالب يتمكن من تسجيل الرغبات الخاصة به من خلال معامل الحاسب الآلي الموجودة في مختلف الجامعات ، ويتم القيام بفتح تلك المعامل بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وذلك حتي الساعة الثالثة عصرًا بشكل يومي خلال أيام المرحلة ، كما أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم الانتهاء من القيام بخطوات إدخال أو تعديل الرغبات الخاصة بطلاب وطالبات الثانوية العامة في تمام الساعة السابعة من مساء آخر يوم في المرحلة وهو يوم الأحد.

ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات 2019 يوم الأربعاء المقبل بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية أي بنسبة 78.05 % وأعلى من ذلك ، وبحد أدنى 279 درجة للشعبة الأدبية فأكثر أي بنسبة 68.05% واعلى من ذلك.​

ومن الأخبار السارة لطلاب المرحلة الثانية هو وجود أماكن خالية لكل من طلاب شعبة العلمي رياضة، ف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بكل من جامعة السويس وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى توافر أماكن شاغرة في كليات العلوم والآداب والتجارة والحقوق والتمريض، والتربية والتربية النوعية والزراعة والحاسبات والمعلومات والهندسة وكلية التخطيط العمراني في جامعة القاهرة.