موعد بدء وأنتهاء تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 للشعبة العلمية والأدبية

يبدأ موقع تنسيق الجامعات والكليات بعد غد الأربعاء باستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2019، والذي سوف يتم غلق أبوابه في تمام الساعة السابعة من يوم الأحد الموافق 4 أغسطس من العام الحالي، حيث يستعد موقع تنسيق الجامعات والكليات باستقبال عدد 229 ألف و978 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانية، بتسجيل رغباتهم خلال الأيام القادمة، حيث حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لدرجات المرحلة الثانية لجميع الشعب من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح أمس الأحد بديوان عام الوزارة، والذي أعلن فيه نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والكليات المصرية 2019.

كليات القمة المتاحة لطلاب المرحلة الثانية 2019:

توفر بعض الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الأولى وكليات القمة التي يمكن للطلاب التسجيل للالتحاق بها مثل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ببعض المحافظات، وكليات العلوم والزراعة والاقتصاد والعلوم السياسية وكلية إعلام وألسن في مختلف محافظات الجمهورية، ويمكن للطلاب اختيار الكلية التي تناسب موقعه الجغرافي لتقليل الاغتراب، حيث سوف يتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية عقب انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية وغلق موقع تنسيق الثانوية العامة لأبوابه، ليتم بعد ذلك البدء باستقبال رغبات تنسيق المرحلة الثالثة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019:

بلغ الحد الادنى لتنسيق المرحلة الأولى 2019 للقبول بكلية الطب 98.4%، والأسنان 98.29%، والحد الادنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي 97.98% ،والصيدلة 97.8% ،وبالنسبة لشعبة علمي رياضة بلغ الحد الادنى للقبول بكلية الهندسة 97.1%، والحد الادنى للقبول بكلية اقتصاد وعلوم سياسية 98% ، وبالنسبة للشعبة الأدبية بلغ الحد الادنى للقبول بكلية إعلام 94.3 %، وكلية ألسن 95.4%، وكلية الآثار 92.9%، ويمكنك الإستعلام إلكترونياً عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019، وتبقى بعض الأماكن الخالية لطلاب المرحلة الثانية ببعض الجامعات في مختلف المحافظات وسوف يتم المفاضلة فيما بينهم إلكترونياً من خلال الأعلى في مجموع الدرجات وحسب الموقع الجغرافي للطلاب.