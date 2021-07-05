أعلنت وزارة التعليم العالي عن التقويم الدراسي في جامعة الكويت للعام التعليمي القادم 2022/2021، حيث صدر بيان رسمي من الوزارة والجامعة بخصوص جدول التقويم المنتظر، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد بداية الدراسة في جامعة الكويت 2022/2021 وأهم التواريخ في الفصل الدراسي القادم، وتاريخ بداية إجازة نصف العام، وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني، هذا ومن المرتقب أن تعود الدراسة بصورة طبيعية من جديد خلال الفترة القادمة.

موعد بداية الدراسة في جامعة الكويت 2022/2021

يبدأ العام الدراسي الجديد بدوام القياديين وهيئة التدريس الجدد يوم 17 أكتوبر 2021، على أن تبدأ الدراسة في جامعة الكويت ودوام الطلاب وهيئة التدريس من يوم 24 أكتوبر 2021، أخر يوم دراسة في الفصل الدراسي الأول هو يوم 20 يناير 2022 وبداية إجازة نصف العام، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 27 فبراير 2022، على أن تنتهي الدراسة في جامعة الكويت يوم 26 مايو 2022.

من أهم المواعيد في التقويم الدراسي لجامعة الكويت 2022 هي فترة التحويل والتي سوف تكون من 8 حتى 10 فبراير 2022، فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول من 22 يناير حتى 1 فبراير 2022، موعد امتحانات نهاية العام بجامعة الكويت من 28 مايو حتى 7 يونيو 2022.