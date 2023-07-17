موعد بداية العام الدراسي 2024 عمان

بواسطة محمود عطا الله
موعد بداية العام الدراسي 2024 عمان موعد بداية العام الدراسي 2024 عمان

صدر قرار وزاري بخصوص موعد بداية العام الدراسي 2024/2023 في سلطنة عمان يتضمن القرار كافة مواعيد التقويم الدراسي للعام الجديد، أصدرت قرار التقويم الدراسي وموعد بدء الدراسة في مدارس سلطنة عمان للعام الجديد معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية.

موعد بداية الدراسة 2024 عمان

سوف يكون موعد بداية العام الدراسي 2023-2024 دوام مدارس سلطنة عمان للطلبة من يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، بينما يبدأ دوام أعضاء الهيئة التعليمية من يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، وذلك في المدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الخاصة التي تُطبق نظام التقويم الحكومي.

ينتهي الفصل الدراسي الأول في مدارس سلطنة عمان من الصفوف من 1 حتى 11 ومرحلة دبلوم التعليم العام يوم 25 يناير 2024، سوف ينتهي العام الدراسي الجديد يوم 11 يوليو 2024.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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