موعد بداية العام الدراسي 2024 عمان

صدر قرار وزاري بخصوص موعد بداية العام الدراسي 2024/2023 في سلطنة عمان يتضمن القرار كافة مواعيد التقويم الدراسي للعام الجديد، أصدرت قرار التقويم الدراسي وموعد بدء الدراسة في مدارس سلطنة عمان للعام الجديد معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية.

موعد بداية الدراسة 2024 عمان

سوف يكون موعد بداية العام الدراسي 2023-2024 دوام مدارس سلطنة عمان للطلبة من يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، بينما يبدأ دوام أعضاء الهيئة التعليمية من يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، وذلك في المدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الخاصة التي تُطبق نظام التقويم الحكومي.



ينتهي الفصل الدراسي الأول في مدارس سلطنة عمان من الصفوف من 1 حتى 11 ومرحلة دبلوم التعليم العام يوم 25 يناير 2024، سوف ينتهي العام الدراسي الجديد يوم 11 يوليو 2024.