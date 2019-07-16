موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019 وأماكن تقديم التظلمات في مختلف المحافظات

صرح الدكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة حددت موعد تلقى تظلمات الثانوية العامة 2019، حيث سيبدأ استقبال شكاوى الطلاب والطالبات المتضررين من نتيجة الثانوية العامة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019، فيري الكثير من أولياء الأمور أن أبناءهم تعرضوا للظلم خلال عملية تصحيح أوراق امتحاناتهم وتجميع درجاتهم، ويريدون تقديم طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2019.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019 وظهور النتيجة:

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019 وآلية التقديم، لذلك سنقدم لكم في مقالنا هذا شرح وافي عن خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة والرسوم التي سيقوم الطالب بدفعها من أجل إعادة النظر في أوراق الامتحان.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ تلقى طلبات تظلمات الثانوية العامة 2019 اعتباراً من اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2019، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة التظلم للطلاب بعد مرور 3 أيام فقط من تاريخ تقديم الطالب للتظلم، وهذا القرار الذي أصدرته الوزارة قرار يطبق لأول مرة خلال العام الحالي، ويتم الإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 بعد أن يتم إطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في الامتحانات التي يتم تحديدها داخل الكنترول الذي أجري عملية التصحيح للطالب، وذلك بعد أن يقوم الطالب بدفع الرسوم واتباع كافة الخطوات التي تحدد مديرية التربية والتعليم.

أماكن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019:

حددت وزارة التربية والتعليم أماكن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019 بحسب أماكن وجود الكنترولات التي تقوم بتصحيح أوراق الإجابات للطلاب، فيقوم الطالب بتقديم طلب التظلم في لجنة الكنترول التابع لها التي بدورها ستقوم بمراجعة أوراق الامتحانات، وأماكن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019 ستكون كالتالي:

في محافظة القاهرة:

الطالب التابعين لكنترول الحلمية في مدرسة العباسية الإعدادية بنات مقابل مديرية القاهرة.

الطلاب التابعين لكنترول القاهرة “د” ومحافظة القليوبية في مدرسة الشهيد مصطفى لطفي التجارية الواقعة غرب شبرا الخيمة.

الطلاب التابعين لكنترول منطقة الخديوية في مدرسة أحمد فؤاد الإعدادية التي تقع مقابل مديرية القاهرة.

الطلاب التابعين مديريات “السلام، المطرية، عين شمس، المرج”، في مدرسة المهنية الإعدادية خلف مسرح المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة.

الطلاب التابعين لمحافظة الجيزة في مدرسة السعدية “ث” بنين “تقدم طلبات جميع الطلبة التابعين للمحافظة”.

المحافظات التي يتم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019 في مديرية التربية والتعليم: