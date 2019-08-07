موعد تقليل الاغتراب وفتح باب التحويل المناظر وغير مناظر من كلية إلى أخرى لطلاب الثانوية العامة 2019| والشروط الصادرة من المجلس الأعلى

صرح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الذي عُقد بالأمس في الصباح، على أن تقليل الاغتراب (التحويلات) سوف تنطلق اليوم الخميس، لطلاب المرحلة الأولى والثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019، كل ذلك ليتمكن الطلاب الذين رشح لهم مكتب التنسيق الإلكتروني كلية محددة، أن يغيرها إلى أي كلية أو معهد يشائه بشرط أن يكون قد حصل على مجموع مناسب للحد الأدنى للقبول بتلك الكليات التي يرغب التحويل إليها في حدود النسبة المقررة وهى 10%، ويستمر تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري.

تقليل الاغتراب

في بداية الأمر، أشارت الوزارة على أنه لا يوجد تقليل اغتراب ورقي، وإنما التحويلات تكون عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة الحكومة المصرية، وفقاً للقواعد والآليات التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، حيث أشار على أن يكون التحويل عبر الإنترنت، والتحويل المناظر يكون متوافقاً مع الحد الأدنى للقطاع كما ذكرنا، والتحويل غير المناظر يكون متوافقاً مع الكلية أو المعهد الذي يرغب الطالب أو الطالبة للتحويل إليه، بالإضافة إلى الالتزام بشروط المجلس الأعلى بشأن التوزيع الجغرافي.

خطوات تقليل الاغتراب

في بادئ الأمر يدخل الطالب إلى بوابة الحكومة المصرية.

ثم الخطوة التي تليها هى إدخال الاسم والرقم السري ورقم الجلوس.

ثم الضغط على رابط “ تقليل الاغتراب ”.

”. ثم اختيار الكلية أو المعهد الذي يراد التحويل إليه.

والخطوة الأخيرة هى انتظار نتيجة تقليل الاغتراب والتي من المتوقع ظهورها بعد أسبوع من لحظة التسجيل.

شروط تقليل الاغتراب

صرحت الوزارة ونبهت على الطلاب الذين يقبلون على مرحلة تقليل الاغتراب بأن التحويل يكون متاح لمرة واحدة فقط، ولابد أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار قدرات الكلية التي يرغب التحويل إليها “مثل اختبار كلية الإعلام، وغيرها”، مع العلم أن الفارق بين اختيار الطلاب هو المجموع، حيث أن المجموع الأعلى له الأولوية المسبقة لتنسيق تقليل الاغتراب.