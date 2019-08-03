موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 علمي وأدبي.. تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية

يبحث طلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية عن موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 منذ إعلان نتيجة شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2018/2019، وتحديدا في منتصف يوليو الجاري، إلا أن مصادر مطلعة بجامعة الأزهر كشفت عن موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 للقسمين العلمي والأدبي، وبدء أعمال تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية في المرحلة الأولى للتنسيق عبر موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية.

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020

نقلت تقارير صحفية محلية عن مصادر مسئولة بجامعة الأزهر أن الجنة المسئولة عن التنسيق بالجامعة تستعد لفتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الذين تخطوا الدور الأول بشهادة الثانوية الأزهرية في العام الدراسي 2018/2019 من البنين والبنات للقسمين العلمي والأدبي، قبل عيد الأضحى المبارك، عبر موقع بوابة الحكومة المصرية والذي يجرى عليه حاليا أعمال تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، للالتحاق بكليات الجامعة في العام الدراسي الجديد 2019/2020.

وعن سبب التأخير في بدء أعمال تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 أكدت المصادر أن هناك تنسيق بين لجنة التنسيق بالجامعة وموقع بوابة الحكومة المصرية لبدء أعمال تنسيق الثانوية الأزهرية عقب الانتهاء من المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والتي ينتهي تسجيل الرغبات بها الأحد؛ لتجنب الضغط على الموقع لكثرة عدد الطلاب.

مراحل تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020

ويختلف تنسيق الثانوية الأزهرية عن تنسيق الثانوية العامة حيث يقوم الأخير على تسجيل طلاب المرحلة الواحدة لرغباتهم ثم يتم غلق باب تسجيل الرغبات وإعلان نتيجة المرحلة لهم قبل بدء المرحلة التالية، أما تنسيق الثانوية الأزهرية فيتم عن طريق فتح باب تسجيل الرغبات أولا للطلاب الذين تخطوا الدور الأول وغلقه بعد عدة أيام، على أن يتم فتح بابا تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد ظهور نتيجة الدور الثاني، ويتم غلق باب التنسيق وإظهار النتيجة لطلاب المرحلتين معا.

مكاتب تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020

كشفت جامعة الأزهر بشكل رسمي عن استعداداتها لبدء تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 حيث ذكرت في بيان لها انها وفرّت ثلاث مكاتب رئيسية يمكن للطلاب من خلالها تسجيل رغباتهم، في حالة لم يستطيعوا إتمام التسجيل من المنزل أو أرادوا الاستعانة بالمتخصصين في هذه المكاتب لإنهاء العملية دون أخطاء.

وأشارت الجامعة إلى أن المكتب الرئيسي لتنسيق الأزهر يقع بمحافظة القاهرة وتحديدا في وحدة نظم المعلومات والشبكات بمبنى المعامل المركزية بفرع الجامعة بالقاهرة، والمكتبين الفرعيين يوجد أحدهما بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والآخر بالأمانه العامة بأسيوط.

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