موعد تنسيق الجامعات والمعاهد الفنية وتوقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

جميع طلبة وطلاب الدبلومات الفنية سيدخلون على مرحلة جديدة، حيث بدأ البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية العام الماضي 2018، لتقارب التوقعات بتنسيق هذا العام، وكذلك البحث بإستمرار عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وذلك عبر بوابة الحكومة الإلكترونية / tansik.egypt.gov.eg عن طريق الرقم السري ويكثر البحث عنه حاليًا عن طريق طلاب الدبلومات الفنية 2019 وذلك في كافة الشعب “التجارى، الصناعي، الزراعي، الفندقي، التمريض” لكافة الانظمة بنوعيها من نظام الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات وايضاً الحد الأدنى للالتحاق بجميع الكليات والمعاهد وذلك للحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية، والطلاب الذين يريدون استكمال الدراسة يبحثون بإستمرار عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات المصرية سواء كانت خاصة او حكومية عن طريق نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية وذلك في العام السابق 2018 لأنها تتشابه مع نسب قبول العام الدراسي المقبل .

تقدم للامتحانات أكثر من 755 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية وتم بحمد الله انتهاؤهم من امتحانات الدبلومات الفنية وبعد أن اعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019، فقد تم زيادة كثافة البحث عن التوقعات الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية 2019 وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية وعلى بوابة المعرفة وموقع وزارة التربية والتعليم وذلك للتعرف على كافة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الفنية.

موعد تنسيق الجامعات والمعاهد الفنية 2019

سيتم الإعلان عن الموعد النهائي لتنسيق الجامعات والمعاهد الفنية المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية وسيكون في أواخر الشهر الحالي لعام 2019 ويستمر لمدة أسبوع على موقع الحكومة الالكترونية.

وقد يبداء حميع الطلاب الدخول على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لمليء الرغبات بالكليات والمعاهد التي يريدون الالتحاق بها والبيانات هي :

شهادة الثانوية والقسم والشعبة للدبلومات .

الرقم الخاص بالدخول

الرقم السرى .

الرقم التأكيدي .

استكمال البيانات المطلوبة.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019