موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وتسجيل الرغبات والكليات المتاحة للدبلومات الفنية

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية للبدء في تسجيل الرغبات على موقع الحكومة، والإلتحاق بالكليات والمعاهد المصرية ومن المعروف أن هناك نسبة مخصصة في الكليات للدبلومات الفنية وهي 10% من المقاعد، والدبلومات الفنية تنقسم إلى دبلوم الثانوى الفنى التجارى، ودبلوم الثانوى الفنى الصناعى، ودبلوم الثانوى الفنى الزراعى، ومنها دبلوم الثلاث سنوات والخمس سنوات، والثانوى الفندقى والمدارس المتقدمة.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية متزامناً مع تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة والمُقرر لها يوم 17 أغسطس 2019 وتستمر حتى 31 أغسطس وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي انتهت من تسجيل الرغبات والمُقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في الثلاثاء 6/8/2019 ويبدأ بعد ذلك موقع التنسيق الإلكتروني فتح لينك تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية وبعد ذلك يأتي تنسيق المرحلة الثالثة وتنسيق الدبلومات الفنية والذي يكون بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

نظام 3 سنوات

نظام 5 سنوات

الكليات المُتاحة للدبلومات الفنية

نعرض لكم الكليات والمهاعد المتاحة لحملة الشهادات الفنية لنظام الثلاث سنوات للدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي.

الكليات المُتاحة للثانوية الصناعية نظام 3 سنوات

كلية أثار (انتظام – انتساب موجه) في أقسام ترميم آثار، ترميم دقيق، ترميم معماري. كلية الهندسة. كلية الفنون الجميلة. كلية الفنون التطبيقية. كلية التعليم الصناعي. كلية التربية. كلية الاقتصاد المنزلي أقسام ملابس جاهزة، نسيج، جلود وبدائلها. برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق. المعهد العالي للإارة والحاسب الآلي بجامعة بوسعيد.

الكليات المُتاحة للثانوية الفنية التجارية

كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه) كلية التربية في جامعات سوهاج، طنطا، حلوان، مدينة السادات، كفر الشيخ، دمنهور. كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) جامعة الزقازيق المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي جامعة بورسعيد برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

الكليات المُتاحة للثانوية الفندقية

كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه) كلية التربية. شعب التعليم الفني من الزراعة والآثار والتعليم الصناعي في كافة الجامعات المصرية.

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية

عند فتح باب التنسيق يمكنكم تسجيل الرغبات عن طوريق موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس وكلمة السر وتكون مدة التسجيل 5 أيام يتم الإعلان عنها بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة.