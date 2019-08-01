موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ومؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية الإعلان الرسمي لموعد فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019 للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية والانتقال بعد ذلك للتعليم الجامعي، وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الكليات وتم إعلان النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني، وبدأت المرحلة الثانية وبدأ الطلاب بتسجيل الرغبات.

وتستمر المرحلة الثانية لمدة 5 أيام كانت بدايتها يوم الأربعاء 31/7/2019 وتنتهي يوم الأحد 4/8/2019 ويتم الإعلان بعد ذلك عن نتيجة المرحلة بعد يومين من غلق باب التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات وتتزامن المرحلة الثالثة مع تنسيق الدبلومات الفنية والتي تبدأ بحد أقصى يوم 8/8/2019.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

من المتوقع أن يرتفع تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019 بسبب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة، رغم أن الجامعات المصرية تخصص نسبة 10% لتنسيق الدبلومات الفنية إلا أن المنافسة الكبيرة بين الطلاب على الكليات والمعاهد وارتفاع الدرجات لهذا العام فسيرتفع تنسيق الدبلومات الفنية بين 1.5% إلى 2.5% ونعرض لكم تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2018 لمعرفة الدرجات المتوقعة للالتحاق بالكليات والمعاهد مع الوضح في الاعتبار ارتفاع تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام: