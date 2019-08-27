موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2019 وفتح تسجيل الرغبات

يعمل موقع التنسيق الإلكتروني الأن على تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق بالجامعات وتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة، ويتم غلق باب التنسيق يوم الأربعاء دون إعلان النتيجة فيتم إرجاء النتيجة لحين إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ليلتحق طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني بتنسيق المرحلة الثالثة والاخيرة في تنسيق الجامعات.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في نهاية شهر أغسطس ويتم فتح باب التنسيق الإلكتروني مرة أُخرى لتسجيل الرغبات والالتحاق بالتنسيق ليلتحق بعد ذلك الطلاب بالكليات والمعاهد المتبقية في تنسيق المرحلة الثالثة والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة التعليم الجامعي.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

المعهد الفني التجارى ببورسعيد المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة المعهد الفني التجارى بالروضة معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية المعهد العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية كلية تجارة دمياط المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش كلية تعليم فني صناعي أسوان المعهد العالي خدمة اجتماعية المنصورة كلية تربية نوعية موسيقية بور سعيد المعهد الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية المعهد الفني للفنادق الإسكندرية كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة كلية آداب انتساب موجه طنطا معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره كلية تربية نوعية فنية دمياط كلية حقوق انتساب موجه الإسكندرية كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد معهد القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة كلية آداب انتساب موجه الفيوم كلية تربية نوعية موسيقية المنوفية المعهد الفني للخدمة الاجتماعية بقنا كلية تربية رياضية بنات بور سعيد كلية تربية نوعية موسيقية الزقازيق معهد عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية المعهد الفني للفنادق بور سعيد كلية تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر كلية تربية نوعية موسيقية المنصورة معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) معهد فني صناعي بئرالعبد شمال سيناء كلية تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية كلية تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي كلية تربية نوعية فنية جنوب الوادي المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر كلية تربية رياضية بنات مدينة السادات معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية المعهد الفني التجاري بطنطا معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال كلية آداب انتساب موجه أسوان كلية تربية نوعية فنية أسيوط معهد الجزيرة العالي للاتصال والاعلام بالمقطم كلية حقوق انتساب موجه بني سويف كلية تربية (تعليم ابتدائي) دمياط كلية آداب انتساب موجه كفر الشيخ معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت المعهد العالي سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر الجديدة معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمة بمصروفات كلية خدمة اجتماعية حلوان كلية تربية نوعية موسيقية أسوان المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر كلية آداب انتساب موجه بنات عين شمس كلية الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية المعهد العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ كلية تربية نوعية فنية بنها كلية تربية رياضية بنات سوهاج كلية تجارة انتساب موجه العريش معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة كلية تربية (طفولة) العريش معهد فني صناعي بور سعيد كلية تربية رياضية بنات أسوان المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا كلية حقوق انتساب موجه القاهرة كلية تربية رياضية بنات العريش المعهد العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس المعهد العالي للسياحة والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير كلية آداب انتساب موجه حلوان المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) كلية تربية نوعية فنية عين شمس كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية كلية تربية نوعية موسيقية طنطا كلية تربية رياضية بنين مطروح كلية تربية نوعية فنية القاهرة كلية مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة كلية حقوق انتساب موجه المنصورة كلية تربية (تعليم ابتدائي) العريش معهد الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات كلية حقوق انتساب موجه طنطا كلية تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية المعهد العالي للغات بمصر الجديدة كلية تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر المعهد العالي الفندقى بالاقصر إيجوث معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) كلية خدمة اجتماعية أسيوط كلية تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة كلية تربية رياضية بنات الفيوم كلية خدمة اجتماعية الفيوم كلية تربية رياضية بنين كفر الشيخ معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة كلية تربية نوعية فنية المنصورة كلية تربية نوعية فنية طنطا كلية تربية (طفولة) السويس كلية تربية رياضية بنين بور سعيد المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة كلية تربية موسيقية حلوان كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة كلية آداب انتساب موجه الإسكندرية الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) معهد طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم معهد فني لمواد البناء حلوان كلية تربية نوعية دمياط كلية تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة كلية تربية فنية المنيا كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية كلية تربية رياضية بنات بني سويف مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية كلية دار العلوم انتساب موجه القاهرة كلية تربية العريش رياضة كلية تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة معهد فني صناعى الصحافه المعهد الفني التجارى بالمنصورة المعهد العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة كلية تربية نوعية فنية كفر الشيخ كلية آداب انتساب موجه عين شمس كلية حقوق انتساب موجه الزقازيق المعهد العالي ترميم الآثار بأبي قير كلية تربية شعبة تربية فنية السويس معهد فني صناعى قنا معهد المنيا العالى للغات معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر معهد طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية المعهد العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

خطوات تسجيل الرغبات

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واختيار تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والرمز التأكيدي للانتقال إلى خطوة تسجيل الرغبات وكتابة الرغبات المكونة من 75 رغبة يجب اختيارها بالكامل وبالترتيب مع الوضع في الاعتبار التوزيع الجغرافي وعدم استنفاذ الرغبات في الكليات والمعاهد التي هي أكثر من المجموع الكلي للطالب.