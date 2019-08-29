موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2019 وخطوات تسجيل الرغبات

اعتمد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الأربعاء 28/8/2019 بنسبة نجاح 92%، وتم فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني أمام الطلاب المتضررين من نتيجة الدور الثاني ويستمر باب التظلمات لمدة اسبوعين بدايتها الخميس 29/8/2019.

موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة

يبدأ تنسيق الجامعات باستقبال رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني بداية من السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019 ليتم بعد ذلك غلق باب تنسيق المرحلة الثالثة ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالكامل في 6/9/2019 على أقصى تقدير.

تقليل اغتراب المرحلة الثالثة

يتم فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتحويل بين الكليات والمعاهد المناظرة والغير مناظرة في حدود النسب التي أقرها القانون لتقليل الاغتراب في 8/9/2019 على أقصى تقدير ليتقدم الطلاب بعد ذلك إلى مكتب التنسيق لاستلام بطاقات الترشيح والتوجه مباشرة إلى الكليات والمعاهد الجامعية للقيد بها والانتقال رسميا إلى مرحلة التعليم الجامعي.

خطوات تسجيل الرغبات

يبحث الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني عن طريقة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني، وإليكم الخطوات:

عند فتح باب التنسيق الإلكتروني يمكنكم الدخول إلى رابط التنسيق واختيار تنسيق المرحلة الثالثة:

وتسجيل رقم الجلوس والرقم السري وكتابة الرمز التأكيدي ثم الانتقال إلى أهم خطوة وهي تسجيل الرغبات، فقم بكتابة الرغبات المكونة من 75 رغبة بالترتيب مع مراعاة التوزيع الجغرافي ومراعاة عدم استنفاذ الرغبات واختيار الكليات التي لا تتناسب مع مجموعك من تنسيق المرحلة الثالثة وإليكم فيديو يوضح كيفية تسجيل الرغبات خطوة بخطوة: