موعد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

صرّح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن اليوم الأحد 18 أغسطس هو الفرصة الأخيرة أمام تنسيق الشهادات المعادلة العربية، بينما يستمر استقبال طلاب بعض الشهادات الأجنبية حتى 31 أغسطس الجاري.

حيث يتقدم الطالب على موقع التنسيق الإلكترونى وفق ما تم إعلانه من مواعيد تنتهى اليوم، ويتم إدخال البيانات من خلال أجهزة الحاسب الآلى على موقع التنسيق الإلكترونى سواء للشهادات المعادلة العربية أو الشهادات المعادلة الأجنبية، والذى كان قد بدأ فى وقت سابق منذ نهاية الشهر الماضى، وعن طريق المعامل المتاحة بالجامعات المختلفة، حيث يتم فتح تلك المعامل بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً.

ويمكن للطالبب التقدم عن طريق جهازه الشخصى أو عن طريق أى جهاز حاسب متصل بشبكة الإنترنت من خارج الجامعة، وفى هذه الحالة يمكنه التقديم فى أى وقت طوال 24 ساعة وبدون التقيد بمواعيد عمل معامل الجامعات.

ويمكن للطالب التقدم لتنسيق الشهادات العربية أو الأجنبية المعادلة من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للتنسيق، حيث يختار “تنسيق الشهادات العربية المعادلة” أو “تنسيق الشهادات الأجنبية المعادلة”، ويقوم بإدخال رقم الدخول، وكذلك الرقم السرى بشكل دقيق، ثم يضغط على تسجيل الدخول.

كما يحتوى الموقع على دليل للطالب لقواعد التنسيق والقبول لعام 2019، بالإضافة إلى استعراض نتائج اختبارات القدرات للشهادات المعادلة التى تم إعلان نتائجها.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الشهادات المعادلة:

– يستلم الطالب مظروفاً به دليل القبول وطلب الالتحاق، بالإضافة للرقم السرى، وذلك من مكتب التنسيق الرئيسى وفروعه بالإسكندرية وأسيوط.

– شهادة النجاح الأصلية، بها جميع التصديقات.

– شهادة الميلاد المصرية.

– مستند يفيد بالإقامة القانونية للطالب من البلد الحاص منها على شهادة الثانوية العامة خارج مصر، أو جواز سفر موضح به تاريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، أو شهادة تحركات بها تاريخ الدخول والخروج.

– نسخة مطبوعة من ترتيب رغبات الطالب، والمواد التى درسها.

– وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادات أجنبيه، يجب عليهم تقديم تسلسل دراسى يفيد إتمام الطالب 12 سنة دراسية بنجاح، مستوفياً لجميع التصديقات.

فروع مكاتب التنسيق للشهادات المعادلة؟

– المكتب الرئيسي بالقاهرة، ومقره المدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة– بمنطقة بين السرايات بالجيزة.

– فرع الإسكندرية، ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد – سموحة.

– فرع أسيوط: ومقره مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية.

وسيتم إعلان نتيجة الترشيح بعد إنتهاء مكاتب التنسيق من أعمال المراجعة والفحص، ومن خلال موقع التنسيق الإلكترونى، حيث يمكن للطالب معرفة الكلية أو المعهد الذى تم ترشيحه إليه.