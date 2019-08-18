موعد تنسيق المتخلفين من المرحلة الأولى والثانية وتنسيق المرحلة الثالثة

أعلن وزير التعليم العالى الدكتور “خالد عبدالغفار” عن موعد انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2019 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وكذلك تنسيق الطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وذلك يوم الثلاثاء القادم 20 أغسطس الجاري، مع نهاية إعلان نتائج التحويلات.

يذكر أن المرحلة الثالثة تكون للطلاب الحاصلين على مجموع 50% أو أكثر سواء للشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية، بينما نتيجة المرحلة الثالثة سيتم تأجيلها حتى يمكن للطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى تسجيل رغباتهم عقب إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة، حيث يتم بعدها إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.

من جهة أخرى يواصل طلاب المراحل الأولى والثانية تسجيل رغبات التحويل لتقليل الاغتراب، والموقع مستمر فى تلقى طلبات التحويل حتى يوم الثلاثاء 20 أغسطس.

بينما أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق “السيد عطا” أن هناك 86 ألف طالب سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويل لتقليل الاغتراب.

يذكر أن المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات من المقرر لها أن تقبل ما يقرب من 84872 طالب وطالبة، منهم 63318 بالشعبة العلمية و 21554 بالشعبة الأدبية، من الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة.