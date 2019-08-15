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موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2019 وتنسيق طلاب الدور الثاني

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2019 وتنسيق طلاب الدور الثاني
تنسيق المرحلة الثالثة والكليات المتبقية

تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في السبت 17/8/2019 وتنتهي في 26/8/2019، وينتظر طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة فتح باب التنسيق الالكتروني لتسجيل الرغبات والالتحاق بالكليات المتبقية من المرحلة الأولى والثانية والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة التعليم الجامعي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يتم تحديد موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني وبدء تقديم الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب والمقرر أن تنتهي يوم 20 أغسطس 2019 وتقديم طلاب المرحلة الأولى والثانية الاوراق المطلوبة للكليات والمعاهد للقيد بها ويكون تنسيق المرحلة الثالثة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني مباشرة وتكون على مرحلتين الأولى للطلاب الناجحين في الدور الأول بنسبة نجاح 50% وأكثر والثانية عند إعلان نتيجة طلاب المرحلة الثانية الذين يلتحقون في الشريحة الثانية من تنسيق المرحلة الثالثة ويتم فتح باب التنسيق الإلكتروني يوم 27 أغسطس 2019 على أقصى تقدير.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

يبحث الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة والمتبقية في تنسيق المرحلة الثالثة لمعرفة الوجهة المقبلة وتحديد الرغبات قبل فتح باب التنسيق الالكتروني وإليكم جميع الكليات لكل المراحل للتعرف على المجموع المناسب لكليات المرحلة الاولى والثانية ومعرفة الكليات المتبقية للمرحلة الثالثة:

خطوات تسجيل الرغبات

عند فتح باب التنسيق الإلكتروني يمكنكم تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق واختيار تنسيق الثانوية العامة والذي فتح لك هذه النافذة:

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2019

 

قم بكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والرمز التأكيدي ثم الانتقال إلى الخطوة التالية خطوة تسجيل الرغبات وإليكم 75 رغبة يمكنك اختيارها بالترتيب حسب المجموع والتوزيع الجغرافي وإليكم فيديو يوضح طريقة تسجيل الرغبات والتعديل عليها حتى موعد نهاية التنسيق:

وتُحذر وزارة التربية والتعليم من استنفاذ الرغبات للطلاب واختيار الكليات والمعاهد الأعلى من المجموع.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على شبكة نجوم مصرية.

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