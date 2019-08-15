موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2019 وتنسيق طلاب الدور الثاني

تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في السبت 17/8/2019 وتنتهي في 26/8/2019، وينتظر طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة فتح باب التنسيق الالكتروني لتسجيل الرغبات والالتحاق بالكليات المتبقية من المرحلة الأولى والثانية والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة التعليم الجامعي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يتم تحديد موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني وبدء تقديم الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب والمقرر أن تنتهي يوم 20 أغسطس 2019 وتقديم طلاب المرحلة الأولى والثانية الاوراق المطلوبة للكليات والمعاهد للقيد بها ويكون تنسيق المرحلة الثالثة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني مباشرة وتكون على مرحلتين الأولى للطلاب الناجحين في الدور الأول بنسبة نجاح 50% وأكثر والثانية عند إعلان نتيجة طلاب المرحلة الثانية الذين يلتحقون في الشريحة الثانية من تنسيق المرحلة الثالثة ويتم فتح باب التنسيق الإلكتروني يوم 27 أغسطس 2019 على أقصى تقدير.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

يبحث الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة والمتبقية في تنسيق المرحلة الثالثة لمعرفة الوجهة المقبلة وتحديد الرغبات قبل فتح باب التنسيق الالكتروني وإليكم جميع الكليات لكل المراحل للتعرف على المجموع المناسب لكليات المرحلة الاولى والثانية ومعرفة الكليات المتبقية للمرحلة الثالثة:

خطوات تسجيل الرغبات

عند فتح باب التنسيق الإلكتروني يمكنكم تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق واختيار تنسيق الثانوية العامة والذي فتح لك هذه النافذة:

قم بكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والرمز التأكيدي ثم الانتقال إلى الخطوة التالية خطوة تسجيل الرغبات وإليكم 75 رغبة يمكنك اختيارها بالترتيب حسب المجموع والتوزيع الجغرافي وإليكم فيديو يوضح طريقة تسجيل الرغبات والتعديل عليها حتى موعد نهاية التنسيق:

وتُحذر وزارة التربية والتعليم من استنفاذ الرغبات للطلاب واختيار الكليات والمعاهد الأعلى من المجموع.